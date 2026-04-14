Declaran las dos jubiladas que la prestaron US$ 200 mil a Manuel Adorni para comprar el departamento de Caballito

La pregunta que subyace en el expediente por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, es si con sus ingresos como funcionario público, puede justificar las operaciones inmobiliarias que incluyen divisas, como así también los viajes al exterior. En esta etapa la fiscalía se concentra en las hipotecas privadas que posibilitaron la compra de propiedades. Este miércoles las dos jubiladas que realizaron el préstamo privado para el departamento del barrio de Caballito, declararán en Comodoro Py.

El fiscal Gerardo Pollicita pone particular énfasis en los números que quedaron expuestos tras la testimonial de la escribana del jefe de Gabinete, Adriana Nechevenko y las operaciones inmobiliarias.

El eje central de la investigación que lleva adelante la fiscalía es poder determinar si, como se denunció, hubo un incremento patrimonial injustificado en el acervo de Manuel Adorni. En simultáneo y bajo el mismo objeto procesal, se impulsan diversas medidas de prueba para conocer si los gastos aplicados a propiedades y viajes, pueden ser solventados con los ingresos declarados como funcionario público.

En relación a los dos departamentos de Parque Chacabuco y del barrio de Caballito, se analiza la herramienta financiera utilizada: la hipoteca privada.

La escribana del funcionario, Adriana Nechevenko, dio detalles sobre las operaciones inmobiliarias. "No hubo prestamos, nadie prestó dinero en efectivo", dijo específicamente sobre el inmueble de calle Miró 500.

Con esa primera aclaración realizada, después sostuvo que no advirtió irregularidades en el proceso de compra por parte de Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti y calificó el método es "habitual".

Cuando se le consultó puntualmente, sobre la operatoria del departamento del barrio de Caballito, Nechevenko precisó que se trató de una "compra venta con hipoteca por saldo de precio".

En noviembre de 2025, el matrimonio Adorni - Angeletti realiza la operatoria por el departamento 135 metros cuadrados de calle Miró , donde la hipoteca privada fue de 200 mil dólares. Sobre ese total, el jefe de Gabinete puso 30 mil dólares más.

La propiedad se escrituró por un monto de 230.000 dólares, con una particularidad: a la hipoteca privada no se le aplicaron intereses y en noviembre de este año, el jefe de Gabinete debe devolver 200.000 dólares a las dos jubiladas.

La unidad funcional identificada con la matrícula 05-5465/2 fue adquirida por Manuel Adorni y Bettina Julieta Angeletti, en condominio y por partes iguales.

La documentación sostiene que mediante escritura pública N° 118 del 24 de noviembre de 2025, intervino en la escrituración por U$S 230.000 la escribana Adriana Mónica Nechevenko, titular del Registro Notarial N° 1580.

¿Cómo fue la operatoria? En el Registro de la Propiedad Inmueble, Beatriz Viegas -de 72 años- consta como acreedora del 50% de un crédito hipotecario de 200.000 dólares con el que se concretó la compra del departamento de Caballito . La otra mitad de la hipoteca aparece asignada a Claudia Sbabo, que aparece en registros públicos como empleada de una editorial.

Las dos señoras proporcionaron el 87% del valor de la propiedad. La escribana dijo que a las prestamistas las llevó Manuel Adorni “porque conoce al hijo de una de ellas”.

Ambas mujeres deberán llevar toda la documentación a Comodoro Py con el objetivo de explicar la operatoria, si pueden justificar el movimiento de 100.000 dólares cada una. A las jubiladas se les levantó el secreto fiscal y bancario para avanzar en la trazabilidad de fondos.

La semana inició con la declaración testimonial de las primeras prestamistas que la escribana Nechevenko consiguió para Adorni.

Se trata de Graciela Molina y a Victoria Cancio, madre e hija respectivamente. Las mujeres otorgaron en efectivo 100.000 dólares al funcionario libertario.

Ante el fiscal Pollicita justificaron los fondos con una sucesión más juicios laborales ganados. Además, indicaron que si bien conocían hace tiempo a Adriana Nechevenko era la primera vez que realizaban una hipoteca privada.

Conocieron a Manuel Adorni el día que entregaron el dinero. El mismo fue depositado por Bettina Angeletti en el Banco Galicia y sobre ese total la familia Adorni sumaron de su acervo patrimonial, 20.000 dólares.

Este préstamos cuenta con un interés anual del 11%. De la suma total el Jefe de Gabinete devolvió 30.000 dólares y las prestamistas dijeron en sede judicial que aún debe cancelar los 70.000 restantes más los correspondientes intereses.

Con este préstamo el funcionario compró la casa del barrio privado Indio Cuá por 120.000 dólares. Las obras de refacción realizadas al inmueble, es otro foco de la investigación: el contratista deberá declarar en Comodoro Py como testigo y llevar toda la documentación pertinente: presupuestos, planos, listado de trabajadores, comunicaciones con Manuel Adorni vinculadas a la obra.

Redactora de la sección Política, especializada en noticias judiciales.

Fuente: Clarín