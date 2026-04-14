Diputados: la oposición busca recuperar agenda y reflota proyectos por el récord de endeudamiento con tarjetas de crédito

La oposición busca recuperar la agenda en Diputados y reflota proyectos para abordar la problemática del sobreendeudamiento con tarjetas de crédito, en un momento donde los niveles de morosidad son récord en Argentina .

La comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia -presidida por el peronista y sindicalista Hugo Yasky- se reunirá este miércoles a las 10 para empezar a discutir casi una veintena de proyectos que proponen medidas como la condonación mínima del 50% de los intereses punitorios o planes de cuotas para palear la crecida del endeudamiento,d hasta la declaración de la emergencia financiera por más de un año.

Otros proponen plazos de gracia de 60 días para comenzar a pagar, instancias de mediación obligatoria con beneficios para los morosos de buena fe y hasta recursos para ayudar a las personas a no gastar más de lo que quieren, creando la opción de autofijarse límites de gasto por debajo de los que el banco otorga.

Todos los proyectos mencionan la situación económica como principal factor del crecimiento de la morosidad. El "estancamiento con inflación, y en alza", la aplicación del "ancla fiscal sobre los salarios", la "devaluación decidida en los primeros días de la gestión libertaria" y el "aumento exorbitante de los servicios públicos domésticos" son algunos de los argumentos que se mencionan junto al hecho de que las tasas de interés se mantienen altas.

Para la primera reunión están invitados como expositores Luci Cavallero, socióloga e investigadora del Conicet especialista en investigaciones sobre economía feminista, deuda y finanzas; Ariadna Ciammarello, coordinadora del área financiera de la oficina de Derechos Consumidores y Usuarios de Rosario; Arturo Pozzali; defensor adjunto del pueblo de CABA; Pedro Buzzetti, presidente de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores (DE.U.CO.); y Américo García, director de la Fundación Acción para la Comunidad, entre otros.

El avance de la iniciativa no está garantizado porque el oficialismo y sus aliados son mayoría en la comisión y los proyectos también fueron giradas a otras comisiones , como la de Presupuesto y Hacienda, conducidas por el oficialismo que solo quiere abrirlas para tratar los textos enviados por el Ejecutivo.

Sin embargo, como contó Clarín, la oposición se ilusionó cuando en la última sesión consiguió 125 votos (a cuatro del quórum y la mayoría absoluta) en las mociones para empujar el debate de proyectos complicados para el ejecutivo, como las interpelaciones a Manuel Adorni y Karina Milei.

El debate de los proyectos por sobreendeudamiento resurge también en medio de datos alarmantes sobre la morosidad en préstamos, que trepó a su nivel más alto en 22 años.

De acuerdo a datos Banco Central, procesados por la consultora financiera 1816 , el fenómeno se extiende a todos los bancos.

Y los problemas para devolver los préstamos crecen hace 16 meses consecutivos. Sucede tanto con bancos billeteras virtuales y otras entidades no financieras.

Según un informe de EcoGo, la consultora que dirige Marina Dal Poggetto, la mora en bancos en febrero fue de 11,2% y se cuadruplicó en un año y medio: era 2,5% en octubre de 2024. Para los hogares, la irregularidad de pago es la más alta desde 2004.

No es el único tema con el que la oposición busca dominar la agenda. El interbloque Unidos, que preside la santafesina Gisela Scaglia, también quiere volver a la carga con Ficha Limpia -el proyecto para que condenados por delitos graves no puedan ser candidatos- que sorpresivamente quedó trunco en el Senado en medio de acusaciones cruzadas. Es una forma, también, de presionar con el tema al oficialismo que ahora tiene número en la Cámara Baja y plantea estar a favor de la norma.

Redactora de la sección Política

Fuente: Clarín