La alarmante predicción de la NASA sobre el fin del mundo: colapsará la atmósfera

El destino de la vida en la Tierra es una interrogante que la ciencia intentó descifrar mediante complejos modelos matemáticos y simulaciones computacionales de gran escala. Recientemente, una investigación científica arrojó luz sobre los límites temporales de nuestra biósfera , donde sugieren que la supervivencia de los organismos en el planeta tiene un límite mucho más cercano de lo que se proyectaba anteriormente .

El estudio, publicado originalmente en la revista Nature Geoscience y difundido posteriormente por fuentes especializadas, sostiene que el oxígeno atmosférico , componente fundamental para la vida tal como la conocemos, desaparecerá de forma drástica en el futuro distante .

Para llegar a esta conclusión, los investigadores Kazumi Ozaki y Christopher T. Reinhard ejecutaron un sistema de modelado biogeoquímico y climático que corrió cerca de 400.000 simulaciones. El objetivo central era determinar la duración de las condiciones ricas en oxígeno en nuestra atmósfera . Los resultados indicaron que el lapso medio de vida de una atmósfera con niveles de oxígeno superiores al 1% de los valores actuales es de aproximadamente 1.080 millones de años , con un margen de error estadístico. Este proceso de desoxigenación es, según los autores, una consecuencia inevitable del incremento del flujo solar a medida que el Sol evoluciona.

Históricamente, la comunidad científica estimaba que la habitabilidad terrestre se extendería por cerca de dos mil millones de años , fundamentando este periodo en el brillo constante del Sol. Sin embargo, las nuevas proyecciones de la NASA reducen este tiempo casi a la mitad . “Para muchos años, la vida útil de la biósfera de la Tierra se ha discutido en base al brillo constante del Sol”, explicó Kazumi Ozaki, autor principal del estudio. El especialista advirtió que, conforme el astro rey aumente su emisión de calor, la Tierra se transformará en un entorno hostil donde el ciclo de carbonatos y silicatos conducirá a una atmósfera pobre en dióxido de carbono y, eventualmente, a una caída abrupta en la disponibilidad de oxígeno .

Aunque el imaginario colectivo suele vincular el fin del planeta con la expansión final del Sol —un proceso que ocurrirá en unos cinco mil millones de años cuando el astro se convierta en una gigante roja y engulla a la Tierra—, la realidad biológica será mucho más breve . Antes de que el agua de los océanos se evapore por completo o la superficie terrestre se vuelva inhabitable por las altas temperaturas solares, el colapso de la atmósfera eliminará a toda forma de vida compleja que dependa de la respiración aeróbica. La investigación precisa que esta desoxigenación ocurrirá antes de la fase de invernadero húmedo, lo que marca un punto de no retorno para la biósfera .

Es importante señalar que esta proyección científica se refiere a la viabilidad global de la biósfera y no necesariamente al destino de la civilización humana. Diversos factores ambientales, cambios climáticos antropogénicos y eventos astronómicos imprevisibles actúan como variables que podrían alterar drásticamente el futuro de la humanidad mucho antes de que el Sol agote su ciclo de habitabilidad. No obstante, el estudio subraya que, a escala geológica, el destino de la Tierra está intrínsecamente ligado a la evolución estelar y a la estabilidad atmosférica que permite, hoy, nuestra existencia.

Fuente: La Nación