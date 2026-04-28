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Recoleta: un auto se prendió fuego en plena avenida Córdoba

Redacción CNM abril 28, 2026

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Un incendio ocurrido esta mañana generó alarma en el barrio porteño de Recoleta, donde un auto se prendió fuego en plena vía pública. A esta hora, las llamas ya fueron controladas.

Según las primeras informaciones, personal de Bomberos de la Ciudad fue desplegado durante la madrugada al cruce de las avenidas Callao y Córdoba tras el reporte de un vehículo incendiado.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el incendio se había desatado en un Volkswagen Gol y trabajaron para sofocar las llamas.

Más tarde, intervino personal de la Comisaría Vecinal 2 B de la Policía de la Ciudad, que organizó el retiro del vehículo con un camión especial para despejar la calzada y normalizar el tránsito.

Fuente: Infobae


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