Rating de La peña de morfi: cómo le fue en el regreso a los domingos de Telefe

Regresó ayer a la pantalla de Telefe La peña de morfi , en su décima temporada. Esta vez conducido por Diego Leuco y Carina Zampini y acompañados por Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro en la cocina, más el humor de Pichu Straneo, Pachu Peña y Nazareno Móttola. Además, en el año del mundial, se sumó Claudio “Turco” Husaín para seguir de cerca toda la actualidad y la pasión futbolera.

Con un promedio de 6,2 puntos de rating, el regreso de La peña de morfi ganó su franja mientras que el programa de Juana Viale cosechó 3,1 puntos.

El ciclo comenzó con un piso de 4,4 puntos que le dejó la película Elijo creer , seguido de cerca por La familia Ingalls con 4,1, en eltrece . Párrafo aparte para la serie que fue creada en 1974 que todos los fines de semana cosecha altos índices de audiencia, incluso mayores que varios de los programas que se emiten durante la semana.

“Hola a todos, bienvenidos una vez más, diez años de La peña de morfi , pero sobre todo bienvenida Carina Zampini”, comenzó Leuco. “¡Qué lindo estar con todos ustedes de vuelta! Estamos de festejo, hoy tiramos la casa de la música por la ventana y entre amigos. ¡Esto es La peña de morfi , 10 años!” , completó la actriz.

El festejo comenzó con un musical de lujo: El Chaqueño Palavecino, Valeria Lynch, Ángela Leiva, Ariel Puchetta y Destino San Javier cantando “Entré a mi pago sin golpear”. Luego siguió un cllp del resumen de los 10 años del programa en el que llamó la atención la ausencia de Jesica Cirio y Jey Mammon , que más allá de haberse ido en medio de un escándalo fueron parte del ciclo.

Vacío relleno napolitano con papines sobre provoleta crocante fue el menú que propusieron Giorgini y Pizarro, mientras que en la mesa todos los artistas, a la que se sumó Alejandro Lerner , repasaron los 10 años del programa . El rating trepó a 5,5 puntos , mientras que eltrece continuaba segundo en la franja con 4,4 puntos. Más tarde llegó una de las novedades de este año: Allcaraz , cocina de canciones. Un músico que se hizo conocido en TikTok interpretó diferentes versiones de los clásicos de los artistas que estaban presentes. Luego el Chaqueño Palavecino dio su minirecital y en ese momento el rating marcaba 6,6 puntos.

Como cada domingo, a las 14.45, Juana Viale dio comienzo a sus almuerzos en eltrece con un piso de 3,7 puntos. Después de presentar su look, la actriz se fue a la cocina para preparar unos tragos con Jimena Monteverde y recibir a sus invitados. La conductora estuvo acompañada por Eleonora Wexler, Luciano Cáceres, Eugenia Tobal, Andy Chango y Tiziano Gravier.

Pasadas las 14, con el recital de Destino San Javier , la pantalla de Telefe trepó a los 7,2 puntos. Luego llegaron las presentaciones de Valeria Lynch, Ángela Leiva, Ráfaga y Alejandro Lerner, además de momentos de humor y otras recetas.

La marca máxima de la tarde fue de 7,7 puntos, sin cortes comerciales, versus los 3,8 a los que llegó Almorzando con Juana .

Fueron 10 años, 440 programas, más de 1760 horas en vivo, en las que 2006 artistas cantaron 7433 canciones. De acuerdo con su rating histórico, unas 450 millones de personas lo vieron alguna vez. Realizaron 1320 recetas de las cuales 430 fueron asados, eso define a La peña de morfi .

Fuente: La Nación