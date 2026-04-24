“Ráfagas de más de 80 km/h”: para cuándo hay alerta amarilla en Buenos Aires por vientos fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla por vientos fuertes en toda la provincia de Buenos Aires (incluida CABA) para este domingo 26 de abril .

“El área será afectada por fuertes vientos del sudoeste u oeste, con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden superar los 80 km/h “, indica el organismo.

La alerta no solo afectará a Buenos Aires sino también a otras provincias como Entre Ríos , Santa Fe , Córdoba , San Luis , Mendoza , La Pampa , Río Negro y Chubut .

Se espera que los vientos más intensos se registren principalmente durante la tarde , aunque en el sur de la región podrían comenzar a sentirse desde la mañana.

El domingo se presentará con condiciones inestables en la Ciudad de Buenos Aires. Durante la madrugada y la mañana se esperan chaparrones aislados , con probabilidades de precipitación de entre el 10% y el 40% y una temperatura cercana a los 13°C .

Hacia la tarde y la noche, el tiempo mejorará, aunque dará paso a un escenario ventoso, con ráfagas intensas.

La temperatura máxima rondará los 17°C , en una jornada fresca y con presencia constante de viento del sudoeste.

Fuente: TN