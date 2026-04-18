Quiénes eran los jóvenes estudiantes que encontraron muertos en Rosario

Dos jóvenes fueron encontrados sin vida durante la madrugada de este viernes en Rosario . Fueron identificados como Sophia Civarelli y Valentín Alcida , eran novios y ambos estudiaban la carrera de Psicología en la Universidad Nacional de Rosario.

Si bien en un principio la causa fue caratulada como muerte dudosa, ahora es investigada como un femicidio seguido de suicido .

Civarelli tenía 22 años recién cumplidos y era oriunda de Villa Amelia , una localidad ubicada a unos 25 kilómetros de Rosario. En el pueblo vivía con su mamá y viajaba con frecuencia para poder asistir a la facultad, donde estudiaba psicología.

En la universidad conoció a Valentín Alcida , un estudiante de la misma carrera. Empezaron una relación y hacía unos meses había decidido mudarse con él para no tener que viajar todos los días, según informó el portal Rosario 3 .

Alcida también tenía 22 años y era oriundo de Los Surgentes , una localidad de provincia de Córdoba. Se había mudado a Rosario para estudiar Psicología.

En su perfil de redes sociales compartía numerosas fotos con muestras de cariño hacia Civarelli. “Qué mujer”, “te amo, preciosa”, “mujer hermosa” , eran algunos de los mensajes que escribía en la red social. También le dejaba comentarios en las fotos que compartía ella.

Según informó la fiscal Carla Ranciari a la prensa los vecinos del departamento en el que convivían, los habían visto algunas veces pero no los conocían. La tarde noche en la que ocurrieron los hechos no escucharon gritos, golpes ni ningún ruido extraño .

Ranciari dijo que la causa se encuentra en investigación y que aún falta analizar varios elementos para poder llegar a una conclusión. Lo siguiente será peritar los celulares de ambos y recopilar testimonios y pruebas.

Fuente: TN