Quién toca en el Movistar Arena hoy: todos los recitales y shows de mayo 2026

El Movistar Arena , uno de los estadios más convocantes de la ciudad de Buenos Aires, ofrece una gran variedad de shows y recitales . En ese sentido, muchos se preguntan quiénes tocarán durante mayo .

Algunas de las presentaciones más esperadas para el tercer mes del año son las de Divididos, Jonas Brothers, Ricardo Arjona, Catriel y Paco Amoroso , entre otros.

A continuación, estas son las fechas programadas en el Movistar Arena para el mes de mayo , según su sitio oficial :

Aunque la mayoría de los shows mencionados están agotados, aún hay algunos con entradas disponibles . Para ello, se debe chequear si aún hay tickets para el recital al que se quiere asistir. Estas se pueden comprar de forma online a través de la página oficial del estadio.

Este es el paso a paso para conseguir entradas de los shows en el Movistar Arena :

Ingresar a la página oficial del Movistar Arena con usuario y contraseña. Si no se tiene una cuenta, es necesario registrarse para hacer la compra.

Buscar el evento para el cual se quiere comprar entradas y seleccionarlo.

Seleccionar la fecha del concierto que está disponible y hacer click en “ Comprar entradas ” o el botón equivalente.

Elegir la ubicación o sector que se prefiera dentro del mapa de entradas, con distintas opciones de precios. Indicar la cantidad de entradas que se desea y continuar hacia el pago. Vale recordar que suele haber un límite máximo de tickets que se pueden conseguir por transacción, que varía según el show.

Completar los datos personales y el método de pago , que se suelen aceptar tarjetas de crédito y débito.

Por último, confirmar la compra , que se reafirmará con un mail del Movistar Arena. Luego, por correo electrónico llegarán las entradas en formato electrónico para descarga o impresión.

El Movistar Arena se encuentra en el barrio porteño de Villa Crespo . Está rodeado de Av. Corrientes, Av. Dorrego y Av. Juan B. Justo. Tiene tres ingresos al estadio: Humboldt 450, Av. Corrientes 6094 y Av. Dorrego 489. Para saber por cuál entrar, en la semana del show al que se asiste, la organización manda un mail confirmando qué acceso corresponde a la ubicación que se compró.

Es posible llegar a este por medio de transporte público :

El Movistar Arena también cuenta con su propio estacionamiento . Para acceder a un lugar allí, es necesario reservar previamente un lugar para el show al que se asiste a través de la plataforma Seeker .

Fuente: La Nación