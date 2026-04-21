Quién es Nicolás Trombino, la nueva pareja de Jesica Cirio con quien espera un hijo

Jesica Cirio atraviesa un momento especial en su vida personal: está embarazada y espera su primer hijo junto a Nicolás Trombino . La noticia la confirmó Ángel de Brito en LAM (América TV), donde en pleno programa anunció que tenía un enigmático que involucraba a una mujer muy famosa. A partir de ahí, no solo se conoció la dulce espera, sino que también se instaló una pregunta que genera interés: quién es el hombre que hoy acompaña a la modelo en esta nueva etapa .

En ese contexto, el periodista dio más información sobre la situación actual de la conductora y su relación. “ Va a ser mamá nuevamente . Está con un bajo perfil después de todo lo de Elías Piccirillo, Martín Insaurralde y la mar en coche”, sostuvo. Además, sumó datos sobre su pareja y el presente que comparten: “Está con Nicolás, él es un empresario, tiene supermercados mayoristas y un frigorífico” . Y concluyó con detalles sobre el embarazo: “Está de tres meses y medio, y espera un varón” .

Los rumores sobre la relación entre Jesica Cirio y Nicolás Trombino comenzaron en agosto de 2025 , cuando Laura Ubfal lo contó en Infama (América TV) y la vinculó con este empresario de 35 años, apodado “Niki”, que vive en Puerto Madero, tiene un hijo adolescente y se desempeña como proveedor de alimentos al Estado . Según trascendió, se conocieron a través de amigos en común y, desde entonces, consolidaron un vínculo que atraviesa un gran momento, marcado por el bajo perfil .

En ese mismo contexto, la panelista sumó detalles sobre cómo nació la relación y el presente que comparten. Además, aseguró que el vínculo se encuentra en un gran momento: “Es de ojos claros, muy fachero. Ella está muy enamorada, él es de muy buena posición económica y tiene un perfil bajo, muy trabajador” , agregó.

A pesar de que llevan varios meses juntos, el empresario optó por mantenerse alejado de la exposición mediática. Según reveló Ángel de Brito, Nicolás Trombino es dueño de supermercados mayoristas y un frigorífico , además de ser un apasionado por el deporte y el entrenamiento.

Tal como detalla en su perfil de LinkedIn, es fundador y director de una empresa familiar que nació en 2005 con el objetivo de ofrecer soluciones para el abastecimiento de comercios y distribuidores. Desde Guernica, en la provincia de Buenos Aires, el proyecto creció con una estructura sólida, que incluye más de 15.000 m² de depósito, logística propia y procesos optimizados, lo que le permitió posicionarse como un referente del rubro .

Fuente: La Nación