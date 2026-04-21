“Aduana interna”: un intendente les cobra $45.000 a los camiones que llegan al pueblo y se desató una polémica

CÓRDOBA.- “Por las lluvias caminos complicados, el mejor para ingresar y salir era uno que pasa por la ciudad de Leones (Córdoba), resulta que el municipio para los camiones que pasan y no son de la ciudad, puso una tasa, 45 mil pesos, o sea si vas y volvés son 90 mil. Nadie dice nada, un choreo más", posteó en X el productor Juan Pablo Alzapiedi.

La tasa a la que hace referencia fue aprobada por unanimidad junto al presupuesto municipal de Leones en 2023, pero recién está instrumentada hace poco más de un mes. Vanesa Padullés , presidenta de Coninagro Córdoba, explica a LA NACION que “hubo mucha polémica” y reclamo de parte de las entidades agropecuarias.

La dirigente advierte que la tasa no corresponde, que constituye una suerte de “ aduana interna ”, pero también reconoce que hay tres cerealeras en el centro de la ciudad por lo que los camiones deben ingresar. “Las cooperativas absorben los costos que pagan los productores. Al menos para esta cosecha se resolvió así“, agrega.

Incluso en medio de la polémica y las negociaciones con el municipio se logró que la tasa quedara al 50% de lo establecido en la ordenanza. Los camiones que superan las 30 toneladas de carga debían pagar $90.000 y se les cobra $45.000, más que los que llevan menos peso.

El intendente de Leones, el peronista kirchnerista Fabián Francioni, dijo a este medio que se estableció la tasa porque “toda la Circunvalación de la ciudad se hizo con hormigón de excelente calidad y si los camiones pasan destruyen, además de ser un riesgo para los vecinos”.

“Hay consenso social para que sea así -agregó-. Llevan cargas valuadas en $13,5 millones y no quieren pagar $40.000. A los locales no les cobramos. Se quejan en este lugar, pero para ingresar a Timbúes (Santa Fe) pagan lo mismo y no dicen nada. Si no quieren pagar, que vayan por los campos".

A fines del año pasado el presidente comunal de Timbúes, Antonio Fiorenza , rechazó la idea del gobierno provincial de unificar en una sola tasa el cobro a los camiones que ingresan a los puertos del cordón industrial. En una entrevista con Medios Red de San Lorenzo, señaló que eso significaría “desfinanciar a los municipios portuarios”, que son los encargados de mantener los caminos, los accesos, la iluminación, la seguridad, el control ambiental.

El gobierno nacional insiste en sus críticas a las tasas que muchos municipios del país cobran y que no cuentan con una contraprestación.

En febrero último habilitó el sitio de “Transparencia Tributaria Municipal” que permite consultar tasas, bases imponibles y alícuotas de municipios de todo el país, compararlos entre sí y, punto central, denunciar cobros considerados abusivos.

Fuente: La Nación