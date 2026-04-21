Jesica Cirio está embarazada: espera su segundo hijo junto a su nueva pareja, Nicolás Trombino

A dos años y medio del escándalo del yategate que involucró a su exmarido Martín Insaurralde y a un año de confirmar que finalizara su breve matrimonio con Elías Piccirillo , Jesica Cirio atraviesa un momento muy especial de su vida. Está embarazada de su segundo hijo , el primero junto a su nueva pareja Nicolás Trombino .

En la emisión del lunes 20 de abril de LAM (América TV), Ángel de Brito anunció en su enigmático que una famosa estaba embarazada. Tras dar algunas pistas, y luego varios minutos de debate, finalmente reveló el misterio. “Quien está embarazada nuevamente de tres meses y medio es Jesica Cirio” , anunció el conductor y comentó que está de tres meses y medio y espera un varón . La modelo es madre de Chloe, de ocho años, fruto de su relación con Insaurralde.

“Tuve que esperar hasta hoy porque todavía no se lo había contado a su hija. Hoy a la tarde la fue a buscar a danza y le contó a la salida que estaba embarazada nuevamente. Su hija le venía pidiendo un hermanito desde hacía mucho tiempo porque es hija única de la madre ”, remarcó De Brito. De parte de su padre, Chloe tiene tres hermanos mayores: Martín Jr., Rodrigo y Bautista. Los dos primeros fueron fruto de la relación de Insurralde con Liana Toledo y el tercero con Carolina Álvarez.

Luego de que el embarazo se hiciera público, Ángel de Brito compartió el mensaje de voz que le envió Jesica Cirio. No solo confirmó la feliz noticia, sino que le agradeció por haber guardado el secreto. “ Ya le conté a Chloe , así que podés contarlo tranquilo. (...) Para mí era importante que primero lo supiera la nena”, se la escuchó decir.

“Obviamente, está con un bajo perfil después de lo de Piccirillo e Insaurralde”, advirtió el conductor. En cuanto a Nicolás Trombino , la nueva pareja de Cirio, comentó que es empresario, es dueño de un supermercado mayorista y un frigorífico y que “no tiene deudas de expensas”. Lo apodan “Niki” y vive en Puerto Madero.

Según reveló Laura Ubfal en Infama (América TV) tiempo atrás, Trombino es un empresario argentino de 35 años, padre de un hijo adolescente. “Es de ojos claros, muy fachero. Ella está muy enamorada. Él es de muy buena posición económica y tiene un perfil bajo , muy trabajador”, advirtió. Los empezaron a vincular sentimentalmente en agosto de 2025, y al parecer los presentaron amigos en común.

Según trascendió, Trombino se desempeña como proveedor de alimentos al Estado. De acuerdo con su perfil de LinkedIn, es fundador y director de una empresa familiar ubicada en Guernica , en la provincia de Buenos Aires, que nació en 2005 con el objetivo de ofrecer soluciones para el abastecimiento de negocios, comercios y distribuidores.

Fuente: La Nación