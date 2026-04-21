Tragedia en Río Negro: volcó con el auto, se cayó a un canal y falleció

Un vecino de la ciudad rionegrina de Cipolletti de 43 años fue hallado muerto el lunes dentro de su vehículo . El rodado estaba semisumergido, volcado con sus ruedas hacia arriba, en un canal de riego ubicado en una zona rural a la altura de la localidad de Cinco Saltos .

En un procedimiento de rutina, personal policial detectó que había un vehículo hundido en el agua , en inmediaciones de la chacra de Kleppe, zona de Paraje La Parra, de acuerdo con lo que informaron los medios locales. Al intervenir en el lugar junto a la Brigada Rural y efectivos de la Unidad 43, los uniformados hallaron un cuerpo en el interior del rodado.

En el asiento del conductor del Fiat Siena había un hombre. El vidrio de la ventanilla de ese lado estaba bajo . Según informó el medio local Río Negro de acuerdo a fuentes oficiales, la víctima fue identificada como Fernando Javier Luquez, un vecino de Cipolletti.

El operativo de rescate del auto y del cuerpo incluyó la intervención de un equipo de buzos, que descendió al canal. Luego, se convocó al cuerpo médico forense para realizar las pericias correspondientes. La investigación para intentar determinar qué ocurrió con el conductor quedó en manos de la fiscal de turno, Daniela Ramírez.

Fuente: La Nación