Quién es “El Puma” Haile, el argentino que quedó detenido en Brasil por un nuevo caso de racismo

Aunque lleve alrededor de dos años en Brasil, parece que José Luis Haile, el argentino de 67 años que está detenido por un nuevo caso de racismo , aprendió poco, tanto de su estadía como del revuelo reciente que entrañó la situación de la abogada Agostina Páez. Su escándalo sucedió el lunes en un supermercado de Río de Janeiro, donde Haile insultó a una repartidora con términos racistas y sexistas , lo que le valió quedar bajo prisión preventiva. Sus problemas con la ley no serían nuevos: cuenta con antecedentes penales por riña cuando trabajaba como 'arbolito' en La Plata.

Tenía una camiseta de Brasil -su país de residencia desde hace dos años- con el 10 en la espalda cuando lo detuvieron el lunes. Y en las fotos de sus redes sociales se lo nota contento entre el paisaje carioca: sonríe, hace la V de victoria con los dedos de su mano o a veces el gesto del OK.

Este lunes, ante la demora de una repartidora en un supermercado Mundial de Río de Janeiro, decidió mostrar su furia de una manera ciertamente violenta: llamó "negra puta" a Samara Rodrigues de Lima (23) cuando ella le pidió que se callara y dejara de agredirla verbalmente.

Fue otro argentino el que lo denunció ante las autoridades y desde ese mismo lunes quedó detenido. El martes hubo una audiencia judicial en su contra, tras la que se le dictó prisión preventiva, y este miércoles su nombre ya circulaba en las redes y medios de comunicación argentinos como el caso siguiente al de Agostina Páez, la abogada santiagueña que enfrentó una causa judicial durante más de dos meses en Río de Janeiro. En los medios platenses, el nombre de Haile resonó.

Haile tiene 67 años actualmente, es conocido en la ciudad platense como un férreo hincha de Boca y en 2016 su nombre ya se había hecho público porque trabajaba de 'arbolito' en la calle 7 , centro de La Plata, y en ese marco agredió brutalmente a otro 'arbolito' . Sucedió el 23 de marzo de ese año, cuando Jaile se acercó a ese otro intermediario de venta de dólares, le preguntó la cotización y luego le propinó una golpiza proverbial: además de varios cortes en el rostro, la víctima sufrió fractura de cúbito.

Recién un año y tres meses más tarde lo detuvieron, aunque no tardó mucho en recuperar la libertad.

En 2023 emprendió rumbo hacia Río de Janeiro, donde se desempeña como vendedor de choclos en las playas cariocas y otras zonas urbanas. Milho gourmet (Choclo gourmet, en portugués) se lee en el carro que solía arriar, al menos hasta hace unas semanas, por las calles de esa ciudad. También en las remeras y los pantalones cortos que solía vestir durante sus rondas de ventas, algunas de las cuales en las que lo fotografiaban, siempre sonriente. "¡Copacabana, te amo!", llegó a escribir en sus redes.

Otras publicaciones en redes sociales lo muestran en situaciones diferentes a las del trabajo de venta de choclos, como ser reuniones sociales o comidas compartidas con brasileños. "El Puma es carioca", reza en otra publicación. Por lo pronto, la situación del 'Puma' Haile en tierras cariocas no para de complicarse.

Fuente: Clarín