Quién era el policía que fue asesinado en La Matanza por ladrones que robaron la recaudación de una pollería

El oficial de la Policía Bonaerense asesinado este martes tras ser atacado por una banda en La Matanza fue identificado como Mauro Fabián Molina , de 42 años.

La víctima pertenecía a la Dirección de Delitos Complejos de la Policía en Lanús, y también trabajaba de manera privada como custodio para una empresa proveedora de productos de granja. Molina estaba casado y era padre de dos hijos.

El hecho se registró a las 11:40, cuando Molina estaba estacionado frente a una pollería ubicada sobre la Ruta 3 y Settino. Según pudo conocer TN , El oficial llegó al lugar luego de retirar las recaudaciones de otros locales.

Como se observa en una grabación de seguridad, la dueña del comercio llevó el dinero a la camioneta blindada del oficial, mientras él esperaba sentado al volante. Fue ese el momento en que dos ladrones lo bajaron a la fuerza, forcejearon brevemente con él y le dispararon en el pecho.

Tras dejarlo malherido en el suelo, los delincuentes se llevaron todo lo que estaba dentro de la camioneta blindada e, incluso, examinaron el cuerpo del policía para quitarle el arma reglamentaria y robarle algún otro objeto de valor.

Molina fue trasladado de emergencia al Hospital Paroissien, en Isidro Casanova. A pesar de las maniobras de reanimación y el esfuerzo del equipo médico, el policía murió poco después de su ingreso por la gravedad de la herida.

Según informaron las autoridades, los ladrones llegaron al lugar en una camioneta Volkswagen Amarok y huyeron en el mismo vehículo.

Por el momento, no hay detenidos y se sospecha que hay más de dos delincuentes involucrados en el ataque. Ninguno de ellos ha sido identificado.

La causa está a cargo del fiscal de Homicidios Adrián Arribas. “Es un hecho bastante cruento por la forma en que le dieron muerte al oficial”, señaló el fiscal en diálogo con la prensa en el lugar del crimen. Asimismo, detalló que Molina “fue interceptado por al menos tres masculinos, quienes luego de sacarlo del auto, golpearlo y tirarlo al piso, lo ejecutaron con por lo menos dos disparos ”. Los investigadores levantaron “dos vainas” en el sector.

En tanto, Arribas confirmó que los ladrones “se llevaron todo el dinero que había en la camioneta y la pistola” de la víctima.

El fiscal ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad. Personal de la Policía Científica se encargó de las pericias en el sitio y el funcionario solicitó la intervención de la Policía Científica Especial.

Fuente: TN