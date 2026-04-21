La Policía allanó a un chico de 13 años que había amenazado con un tiroteo en una escuela de CABA

Una amenaza de tiroteo en el Colegio Champagnat de la Ciudad de Buenos Aires despertó las alarmas de las autoridades y hubo un fuerte despliegue policial para contener la situación.

Todo comenzó con una imagen que difundió un alumno de 13 años en redes sociales donde se ve un arma y una caja con balas. En esa foto, dijo que iba a “hacer un tiroteo”.

El rector del establecimiento tomó conocimiento del hecho y radicó la denuncia. A partir de ello, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, a cargo de Julián Ercolini, ordenó un allanamiento en el domicilio del estudiante.

Un escuadrón policial llevó adelante un operativo este lunes donde secuestraron un gabinete CPU , un celular y dos pendrives de 32 GB, aunque no encontraron el arma ni las municiones.

Tras lo sucedido, los directivos enviaron un comunicado a las familias para comentarles sobre la situación: “El pasado domingo un estudiante del nivel secundario subió una imagen al estado de WhatsApp con un mensaje preocupante”.

“Ese mismo día, al tomar conocimiento, el colegio activó todos los protocolos de cuidado, poniéndose en comunicación con la familia y las autoridades correspondientes. Desde el inicio de la semana, la situación está contenida y en proceso de resolución”, indicaron.

En esa línea, remarcaron: “Entendemos que la información circulando sobre retos de TikTok y otras cuestiones generan muchas inquietudes, pero queremos llevarles tranquilidad de que la seguridad siempre estuvo y estará garantizada”.

Se trata del cuarto caso en la Ciudad en la última semana. En ese contexto, la Justicia investiga los hechos y las responsabilidades tanto de los alumnos como de sus padres.

De acuerdo a lo que informaron fuentes oficiales, el primer caso ocurrió el jueves pasado, cerca de las 11.50, en el Instituto Nueva Pompeya: un alumno de 14 años le había mostrado a otros estudiantes fotos de un arma de fuego .

En presencia de los padres y autoridades escolares, la Policía revisó la mochila del alumno, sin encontrar ningún arma. Pero luego, el padre reconoció que el revólver exhibido en las imágenes estaba en su casa en el partido bonaerense de Lanús y que no contaba con la documentación de tenencia legal.

Ante ello, la Unidad Fiscal Sur, a cargo del Facundo Bernabéu, dispuso imputar al padre por tenencia de arma de uso civil condicional , secuestrar el revólver y los siete cartuchos calibre 22 y dar intervención al Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes respecto del menor.

El segundo episodio se registró el viernes en la Escuela Técnica Raggio, donde docentes observaron a un alumno de 14 años manipulando una navaja de unos 15 centímetros en un aula.

Los directivos avanzaron con las actuaciones internas conforme al protocolo escolar, notificaron al padre del estudiante y luego formalizaron la denuncia policial , entregando el arma blanca.

Intervino la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 8, a cargo de Maximiliano Vence, con la Secretaría Única de Patricia Irriarte, que dispuso labrar actuaciones, tomar declaraciones, dar intervención a la Ministerio Público Tutelar, poner en conocimiento al Ministerio de Educación y secuestrar el elemento.

El tercer caso también fue el viernes, en la Escuela Pública Normal 10 “J. B. Alberdi”. La vicedirectora solicitó presencia policial luego de que una docente advirtiera que un alumno de 14 años realizaba ademanes con sus manos como si manipulara un arma.

Tras entrevistarlo, encontraron una réplica de plástico de un arma de fuego. Según se informó en ese momento, el estudiante había dicho que tenía inconvenientes con alumnos de otra escuela y que la llevó para asustarlos si intentaban agredirlo, aunque luego, ya ante los directivos y con personal policial presente, señaló que se trataba de un juguete de su hermana de 7 años y que no sabía que lo tenía en la mochila.

Fuente: TN