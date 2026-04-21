Gianinna declaró en el juicio por la muerte de Maradona y apuntó a Luque: “Es el rey de la manipulación”

Tras las preguntas de Burlando a Gianinna, le tocó el turno al abogado de Luque, que generó polémica en la audiencia.

Gianinna aseguró que se sintió "hostigada" y "presionada" por las preguntas de Oneto luego de haber estado durante varias horas declarando. "Es como que estuve acá sentada y nadie me escuchó", afirmó.

"Viví cosas espectaculares con mi papá y otras muy tristes, pero de una manera u otra tratábamos de estar cerca cuando vivía en otro país. Hablábamos y, cuando estaba triste, aparecía en la puerta de mi casa para que sepa que no estaba sola. Podíamos estar en distintos países, pero siempre fue un papá presente, como podía. Me enseñó todo lo que sí, todo lo que no, y con sus elecciones yo aprendía a elegir mejor o a estar más atenta. Van a ser seis años, pero yo desde ese día le pedía que me llevara con él, que no podía más. Yo sabía que tenía un hijo, una mamá y una hermana, pero no podía vivir sin él".

"No tenía ganas de vivir. Yo tengo un hijo y me dolía que escuchara esto, pero yo me quería morir. Después me encontré con esta escena terrible. Me costaba muchísimo. Mi vida cambió completamente. Estar sentada acá de nuevo, con el corazón en la mano, voy a salir por esa puerta y voy a tener a mi mamá y a mi hermana para abrazarme. Pero él no va a estar ahí. Vivir con este dolor es terrible".

"A mi papá le acercaba y le alejaba gente Matías Morla. Lo que él quería lo ponía y lo que a él le estorbaba, lo sacaba. Luque fue una persona que Morla eligió que podía quedarse en la vida de mi papá. No sé si fue Morla o Luque quien decide integrar a Cosachov y a Díaz. En toda esta parte de toda la manipulación, Díaz consulta con Agustina y le dice que estaba yendo a verme, que van a preguntar cómo llegó a la vida de mi papá, y que no me iba a decir que lo hizo a través de Matías Morla. Así que supongo que fue él".

En medio de la declaración de Giannina Maradona, se expuso un audio del neurocirujano y acusado donde se refiere de manera completamente despectiva hacia las hijas del 10. "Las gordas dicen: 'Arreglamos que no'. Son unas hijas de puta. No quiero ni hablar, porque tengo unas ganas de decirles 'gordas del orto, cierren el orto'. Qué mala leche que son", se escuchó.

Luego de escuchar un audio del neurocirujano, la hija de Diego fue contundente: "Conmigo no se dirigía de esta manera, todo lo contrario. Ayer, leyendo un chat con él, se dirige a mí diciendo que yo le caía mejor que mi hermana. Hasta me promete que iba a ir todos los días a ver a mi papá y en ningún momento de esta decisión de internación domiciliaria me imaginé que existían estos audios atrás nuestro. Es un gran actor, el rey de la manipulación. No se le movía ni un pelo".

Luego de mostrarle a los jueces una foto de Diego Maradona durmiendo en su cumpleaños 59, Gianinna apuntó contra el entorno de su padre en ese momento. "Para ellos era normal que esté así, no nos dejaban hablar con él y le cambiaban el número de teléfono. Hablaban del entorno, nos decían que éramos locas, no nos creían. Que éramos unas quilomberas. En ese cumpleaños quise sacarlo de la mesa; me empezaron a empujar, a agarrar del brazo. Ahí él dice 'dejen a mi hija'", afirmó.

"Lo llevé a la habitación y vomitó encima mío. Vino la expareja a sacarme, a gritarme, me decían que se lo querían llevar para internarlo. Todos siguieron festejando como si nada. Al otro día, para la prensa yo era la loca, la quilombera, que había entrado drogándome a la casa de mi papá. Yo subí una historia en redes sociales diciendo que a mi papá lo estaban matando lentamente".

"Hice referencia a un zoológico que había en Argentina, donde uno se podía sacar una foto con un león, que estaba dopado. A mi papá le estaban haciendo lo mismo. Al otro día salió mi papá contestándome que estaba bárbaro, aunque quieran decir lo contrario. Sabía de dónde venía esta historia; años más tarde lo corroboré por un audio en el que Matías Morla le pedía que grabara ese video".

"Su corazón estaba mal. Lo dejaron en terapia intensiva con respirador. Yo lo visitaba todos los días. Lo agarré de la mano y necesitaba que viviera, que conociera a mis hijos. Me apretó la mano y abrió los ojos. Yo creo que después de ese día, él decidió que debía curarse. Decidimos con mis abuelos que lo mejor para él era internarse, sin su consentimiento, en un neuropsiquiátrico".

"Cuando le dan el alta, él decía que era una pelea que iba a tener toda la vida. En ese momento estaba re bien, empezó la Noche del Diez y después fue técnico de la selección".

Tras la declaración de Gianinna Maradona en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, el fiscal dio por finalizado su interrogatorio. La querella continuará con las preguntas, mientras que el tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta las 14.

Gianinna Maradona relató el momento en que recibió la noticia de la muerte de su papá y cuestionó otra vez al entorno médico por el manejo previo de la internación domiciliaria. Luego de describir la descompensación y la llegada a la casa donde intentaron reanimarlo, afirmó que en ese contexto escuchó expresiones que la impactaron: “Al poco tiempo vinieron los médicos de la ambulancia para informarme que no podían hacer nada, que mi papá se había muerto”.

También se exhibió un mensaje entre Carlos Díaz y Agustina Cosachov en el que se planteaba que la responsabilidad debía recaer sobre Maradona y no sobre el equipo médico. Consultada por la fiscalía, Gianinna reaccionó con dureza: “Lo querían culpar ya estando muerto, me parece de una bajeza absoluta”.

Gianinna Maradona reaccionó con enojo al escuchar un audio del psicólogo Carlos Díaz en el que se detallaban pautas sobre la organización de la internación domiciliaria, incluyendo la presencia de una enfermera y la coordinación con la familia.

El mensaje, reproducido en la audiencia, planteaba la necesidad de establecer un esquema de cuidados “cubiertos con la familia” y dejar todo documentado, además de visitas programadas y coordinación entre profesionales.

Consultada por la fiscalía, Gianinna expresó malestar por el contenido: “Me genera bastante ira escucharlos. Esas charlas paralelas, que necesitaban cubrirse. Es horrible”.

Luego agregó que el entorno insistía en el control del consumo de alcohol y en una medicación ordenada, aunque ella sostuvo que su preocupación era constante: “Necesitaba preguntar y estar pendiente… mi confianza era absoluta y me quiero morir”.

También relató que en los días posteriores su padre se mostraba cada vez más aislado y con cambios en su comportamiento. "El 17 de noviembre fuimos a verlo a mi papá y estaba en la cama. Le pregunté si quería salir un ratito y me dijo que no iba a salir de la habitación. Tenía una voz rara, robótica. Le dije a Luque y a Díaz. El 18 tampoco quería salir de la habitación, fueron los médicos y no lo quería recibir".

Gianinna Maradona sostuvo que, al momento de la domiciliaria, se les había prometido que su padre contaría con aparatología de control, enfermería permanente y un acompañante terapéutico. En su testimonio, afirmó que esperaba un monitoreo constante con equipamiento similar al de una clínica, pero aseguró que no había desfibrilador ni ambulancia en la puerta del barrio. “ No vi ambulancia de alta complejidad en la puerta, como nos habían dicho”, señaló, y cuestionó también la ubicación de la casa por su lejanía dentro del predio.

Además, relató un episodio vinculado a Nancy Forlini, jefa de cuidados domiciliarios de la prepaga, quien la contactó por una posible intoxicación de su padre y consultó si se debía llamar a una ambulancia o a un médico. En ese contexto, se reprodujo un audio en el que se informaba sobre vómitos y se sugería la intervención de un profesional o móvil médico.

Gianinna afirmó que desde el entorno médico se le comunicó que la situación estaba controlada, pero cuestionó esa evaluación: “ Le contesté que el enfermero que estaba ahí estaba apto para decidir si había que llamar una ambulancia o no . No estábamos ahí para ver la situación”, indicó.

Giannina Maradona señaló que en la etapa previa a la internación domiciliaria le consultó al entorno médico quién sería el médico de cabecera y le respondieron que era Leopoldo Luque. “Yo confié en estos tres seres que lo único que hicieron fue manipularnos y dejaron a mi hijo sin abuelo” , sostuvo.

En su testimonio, también se mostraron mensajes de Agustina Cosachov, donde se reforzaba el rol de Luque como médico principal. Giannina cuestionó además que Luque no advirtiera los límites de su intervención: “Podía decirme si no era su médico de cabecera… ahora ya es tarde”.

Relató que el traslado a la casa de Tigre fue organizado por Maximiliano Pomargo y que, al llegar, se encontró con una vivienda que no reunía las condiciones esperadas para la internación domiciliaria.

Gianinna Maradona señaló que el entorno médico recomendó una internación domiciliaria como la mejor opción tras la operación, decisión que fue consensuada con la familia. En su relato, recordó que Luque les envió un audio el 7 de noviembre de 2020 consultando si estaban de acuerdo con esa modalidad de tratamiento, dentro del grupo “Parte médico Olivos”.

“Nos dijo que no era opción internarlo, que lo mejor era una internación domiciliaria… lo charlamos, no fue de un día para el otro” , relató. En la misma línea, se incorporó un nuevo audio en el que Luque detalla el plan post alta: “Diego viene mejorando… el plan es que se vaya el viernes… para preparar una internación domiciliaria en zona norte, con todo el equipo de profesionales… quería saber si están todos de acuerdo”.

La testigo también lloró durante la audiencia , y criticó declaraciones previas del médico: “Me da mucha bronca escucharlo… porque dijo en la tele que no era su médico, acá en el audio quedó claro que se hacía responsable”.

Además reiteró que confiaron en las recomendaciones médicas y en el esquema propuesto. “Queríamos que viviera de la mejor manera posible, pero nos manipularon” , sostuvo.

Gianinna describió el estado de su padre durante su cumpleaños, al que definió como un momento de fuerte deterioro y confusión. Contó que llegó a la casa junto a su hijo y un amigo, mientras había fanáticos afuera. “Estaba con la mirada perdida… le dije feliz cumpleaños, pero no se reconocía a sí mismo” , relató, y agregó que incluso se quedó observando objetos sin reaccionar.

También afirmó que en ese contexto intentaron sacarlo del lugar con presencia policial y lo trasladaron a la cancha. En otro tramo de su testimonio, señaló que venía hablando con Leopoldo Luque sobre su estado de salud y que le habían informado la administración de medicación: “Había bajado mucho de peso… me decían que iban a averiguar, pero no me explicaban el efecto”.

Además, sostuvo que Maximiliano Pomargo coordinaba parte del entorno y le transmitía información médica, y recordó a Alfredo Cahe como figura de acompañamiento en internaciones previas: "Nos acompañó en la etapa más difícil" . Por otra parte, mencionó que intentó contactarse con Cosachov y otros profesionales para obtener respuestas, pero que sentía falta de información clara sobre el estado de su padre.

Relató también distintos episodios de internaciones, traslados y decisiones médicas, y aseguró que el entorno le comunicaba versiones distintas sobre la evolución clínica. “Mi papá era la persona más rápida del planeta y estaba cada vez peor” , resumió.

Gianinna Maradona declaró que en octubre de 2020 su padre atravesaba un fuerte deterioro y episodios de desorientación. En su testimonio, relató una conversación telefónica en la que lo notó angustiado y confundido con las fechas: “Hablé por teléfono, me expresó una angustia grande, que había pasado su cumpleaños solo, le dije que no puede ser que su cumpleaños era el 30. Me dijo que no, que había sido el día anterior”.

Luego aseguró que informó lo ocurrido a Leopoldo Luque y a Pomargo, y señaló: “ Mi papá estaba perdido en tiempo y espacio. No me podían decir que estaba bien, no estaba para nada bien”.

También afirmó que durante el cumpleaños lo vieron en mal estado y cuestionó versiones del entorno: “No podía decirnos que estábamos locas con Dalma, que queríamos perjudicar al entorno, porque quedó en evidencia”.

Agregó que el cuadro de su padre era cada vez más complejo: “ Estaba muy mal, la verdad. Cada vez le costaba más caminar. Le costaba interactuar, conectarse. Me decían que era por las pastillas, porque tomaba alcohol, que tenía picos, pero la salud empeoraba cada vez más”.

En ese sentido, describió situaciones en las que intentaba verlo en su propiedad: “Cada vez que hablaba con mi papá y decía que iba a su casa, y su entorno se enteraba, le ponían más pastillas o le daban alcohol para generar una situación fea y que me quiera ir ”.

También recordó encuentros familiares: “Fuimos a cenar una vez con mi hermana, mi mamá me llevó a mi hijo. Estuvimos cenando y anduvimos en carrito de golf”. Y sumó: “ Había veces que le decía para cenar, llegaba y se había olvidado de que iba a cenar. Ya estaba empastillado y desconectado de la situación”.

El tribunal resolvió rechazar el pedido de la defensa de Cosachov y confirmó que Giannina Maradona y el resto de sus hijos seguirán declarando como testigos. El juez aclaró que no permitirá preguntas de carácter imputativo que puedan afectar sus declaraciones en otro eventual proceso judicial.

Un abogado del equipo de Mario Baudry cuestionó el planteo de la defensa de Cosachov y pidió “respeto hacia las víctimas, los profesionales y el tribunal” , al tiempo que calificó la estrategia como “descabellada” por intentar ubicar a Giannina Maradona en el eje de los imputados. Anunció que pedirán una “sanción ejemplar”.

En la misma línea, Baudry adhirió a lo expuesto por el Ministerio Público Fiscal y por Fernando Burlando, y sostuvo que el planteo es “extemporáneo, insólito y disparatado” . Además, advirtió que no es un hecho aislado y recordó que ya hubo intentos previos de avanzar sobre otros testigos: "No es la primera vez que pasa".

Fernando Burlando cuestionó con dureza el planteo de la defensa de Cosachov y sostuvo que no hay sustento legal para frenar testimonios de familiares. Afirmó que las leyes “no habilitan imputar a un familiar” y calificó la estrategia como “extemporánea, insólita y jurídicamente disparatada”.

También anticipó que pedirán sanciones por lo ocurrido en la audiencia y acusó a la contraparte de intentar entorpecer el proceso. “Buscan interrumpir el juicio” , dijo. El letrado sostuvo que se trata de maniobras para desviar el foco del debate y calificó la situación como “aberrante” y “bizarra”.

La defensa de Agustina Cosachov pidió que se desista de las declaraciones de las hijas de Maradona en el juicio. Ante el planteo, el fiscal respondió con dureza. “No salgo de mi asombro. Parece que la contraparte pretende que no se produzca la prueba” , en referencia al intento de evitar testimonios clave.

En ese contexto, la defensa sostuvo además que si declara Giannina Maradona la fiscalía podría incurrir en un supuesto delito vinculado a la ley de salud mental.

La fiscalía rechazó ese argumento y cuestionó la estrategia: “Cualquier vericueto sirve para que no declaren. ¿Cuál sería el problema de que declaren bajo juramento?” , planteó.

Leopoldo Luque comenzó su exposición tras la conexión de la pantalla en la sala y defendió su rol en la atención Maradona. Sostuvo que en su declaración anterior fue “mal interpretado” y afirmó: “Yo aclaré que era amigo y también dije que se me puede llamar médico de confianza y de cabecera” . En ese sentido, aseguró que los documentos del 1 de septiembre fueron elaborados “en pos del beneficio del paciente” y negó que hayan sido sacados de contexto.

Luque describió además el estado de salud del exfutbolista como “con períodos buenos y malos, típicos de un paciente con consumo” , y señaló que enfrentaba la situación “solo” y con “intereses económicos de otra parte” interviniendo en el entorno. También afirmó que el paciente “no paraba de tomar alcohol” y que, pese a eso, “estaba muy consciente de lo que hacía”.

En su exposición, mencionó que solicitó la firma de un consentimiento informado y explicó: “La idea era mostrarle estudios y asustarlo un poco, como lo venía haciendo”.

Además, apuntó a un quiebre en la relación cuando apareció la familia y otras personas: “El día de la cirugía aparecieron abogados, representantes y la familia. Tomaron la decisión de no dejarme operar . Ahí cambió la relación”. También sostuvo que tenía mensajes donde la familia planteaba la incorporación de otro médico clínico y agregó que recibió esa situación con alivio porque, según dijo, “iba a haber gente idónea para cuidarlo”. "Se va a demostrar con estudios en el debate. Solo quería demostrar el error que hace la fiscalía en poner fuera de tiempo los chats. De ser necesario, voy a volver a hablar. No es mi idea entorpecer el juicio", remarcó.

El fiscal Patricio Ferrari cuestionó la declaración de la semana pasada de Leopoldo Luque y sostiene que mintió al afirmar que no era el médico de cabecera de Diego Armando Maradona. También anticipó la reproducción de audios para evidenciar contradicciones.

Además, exhibe una pericia caligráfica sobre un documento fechado el 1 de septiembre de 2020, perteneciente al archivo de la Clínica Olivos. En la nota, atribuida a Maradona, se lee: “De mi mayor consideración, yo, Diego Armando Maradona, solicito se le entregue a mi médico personal, Leopoldo Luque, la copia de mi historia clínica”.

Ferrari reproduce un audio atribuido a Luque en el que insiste en dejar constancia formal de su rol en la atención de Maradona: “Si se llegan a poner los familiares en mi contra, los papeles tienen que estar bien hechos. Le voy a mandar a Maradona un consentimiento para que firme”, se escucha decir a Luque. Y agrega: “ Tiene que aparecer que yo me hago cargo de la salud de él. Estaría bueno que esté anotado cuándo yo me hice cargo de su salud”.

Pasadas las 10.20 de este martes, comenzó la segunda audiencia del debate oral por la muerte de Diego Maradona.

El juicio por la muerte de Diego Maradona se reanuda este martes con una audiencia clave. Después de la fallida declaración de Gianinna, la hija más chica del Diez esta vez sí se sentará en el estrado para responder preguntas sobre qué ocurrió días antes del fallecimiento de su papá.

Diego, que había sido externado de la Clínica Olivos tras una cirugía por un hematoma subdural, estaba al cuidado de un equipo médico en una casa alquilada en el barrio cerrado San Andrés, de Tigre. Pero todo se complicó y, según sostienen la fiscalía y la querella, no había aparatología para tratar a un paciente que había sido recientemente operado.

Leopoldo Luque, “médico de cabecera” de Maradona y -según él- su “consejero”, anticipó que podría volver a hablar sin responder preguntas, con el objetivo de refutar el testimonio que brinde Gianinna. Para el neurocirujano y principal imputado, tanto ella como Dalma dijeron que iban a conseguir un clínico para su papá y aseguró que él no debía cumplir ese rol.

“Solo era un neurocirujano y no estaba al tanto de nada clínico. Las apreciaciones de mi especialidad las hice yo mismo. Todos lo sabían. Las hijas me dijeron específicamente que iban a buscar a un clínico”, sostuvo la semana pasada durante su declaración.

Hoy también están citados a declarar tres policías que vieron el cuerpo de Maradona minutos después de que se confirmara su fallecimiento. Se trata del comisario Lucas Farías, el primero en acudir a la casa; Lucas Borges, jefe de la departamental de Tigre; y Cristian Méndez, director de la Policía Científica en ese entonces.

En el juicio anterior, que fue declarado nulo tras el escándalo protagonizado por la jueza Julieta Makintach, los efectivos coincidieron en que el abdomen de Maradona estaba “muy inflado” y “a punto de explotar”.

Esos testimonios quedaron archivados, pero deberán repetirlos nuevamente ante los jueces Alberto Ortolani, Alberto Gaig y Pablo Rolón, y echan por tierra los dichos de Luque, quien manifestó que Diego “no estaba hinchado”, y hasta aportó una foto del día antes de su visita al country de Tigre para reforzar su teoría de que Maradona “no agonizó”, tal como sostiene la acusación.

Leopoldo Luque, “médico de cabecera” de Maradona y -según él- su “consejero”, anticipó que podría volver a hablar sin responder preguntas, con el objetivo de refutar el testimonio que brinde Gianinna. Para el neurocirujano y principal imputado, tanto ella como Dalma dijeron que iban a conseguir un clínico para su papá y aseguró que él no debía cumplir ese rol.

“Solo era un neurocirujano y no estaba al tanto de nada clínico. Las apreciaciones de mi especialidad las hice yo mismo. Todos lo sabían. Las hijas me dijeron específicamente que iban a buscar a un clínico” , sostuvo la semana pasada durante su declaración.

En ese nuevo juicio por la muerte de Maradona, siete profesionales de la salud están acusados de “homicidio simple con dolo eventual”, delito que prevé penas de entre 8 y 25 años.

Fuente: TN