Qué significa que tu gato duerma arriba de la mesa, según especialistas

Cuando tu gato duerme arriba de la mesa, no se trata solo de una posición cómoda para descansar, sino de una forma de comportamiento ligada a su instinto natural. Según expertos en comportamiento animal, este hábito está vinculado a la búsqueda de altura, seguridad y control visual del entorno.

Además, dormir sobre la mesa puede cumplir una función práctica: los gatos buscan superficies elevadas, templadas y con buena vista de lo que ocurre alrededor. Desde ese lugar, pueden descansar sin sentirse vulnerables y reaccionar rápido ante cualquier estímulo. Por eso, el contexto y el vínculo con el animal son claves para entender qué está expresando.

Según la especialista en conducta felina Kate Luse , elegir lugares altos para dormir “indica que el gato busca sentirse seguro y mantener control sobre su ambiente, algo muy propio de su naturaleza”.

Distintos especialistas coinciden en que observar los hábitos de descanso de los gatos ayuda a comprender mejor su personalidad y su estado emocional. Interpretar estas conductas fortalece el vínculo entre humano y mascota y permite detectar cambios de ánimo o posibles señales de malestar.

Dentro de los beneficios de convivir con un gato, distintos estudios destacan:

Fuente: TN