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Qué significa que tu gato duerma arriba de la mesa, según especialistas

Redacción CNM abril 15, 2026

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Cuando tu gato duerme arriba de la mesa, no se trata solo de una posición cómoda para descansar, sino de una forma de comportamiento ligada a su instinto natural. Según expertos en comportamiento animal, este hábito está vinculado a la búsqueda de altura, seguridad y control visual del entorno.

Además, dormir sobre la mesa puede cumplir una función práctica: los gatos buscan superficies elevadas, templadas y con buena vista de lo que ocurre alrededor. Desde ese lugar, pueden descansar sin sentirse vulnerables y reaccionar rápido ante cualquier estímulo. Por eso, el contexto y el vínculo con el animal son claves para entender qué está expresando.

Según la especialista en conducta felina Kate Luse , elegir lugares altos para dormir “indica que el gato busca sentirse seguro y mantener control sobre su ambiente, algo muy propio de su naturaleza”.

Distintos especialistas coinciden en que observar los hábitos de descanso de los gatos ayuda a comprender mejor su personalidad y su estado emocional. Interpretar estas conductas fortalece el vínculo entre humano y mascota y permite detectar cambios de ánimo o posibles señales de malestar.

Dentro de los beneficios de convivir con un gato, distintos estudios destacan:

Fuente: TN


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