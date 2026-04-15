Mala noticia para el Gobierno: la Justicia también avanza con la causa ANDIS y volverá a indagar a Spagnuolo

El juez federal Ariel Lijo llamó este miércoles a ampliar su declaración indagatoria al ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo para el día 28 de abril tal como lo solicitó el fiscal Franco Picardi la semana pasada , informaron fuentes judiciales a Clarín.

El cronograma de citaciones a declarar como sospechosos incluye a Daniel María Garbellini para el día 28 de abril, Miguel Ángel Calvete, para el día siguiente a las 9:30 y Andrés Horacio Arnaudo, el día 29 de abril del corriente año a las 11:30, entre otros.

En este caso son nuevas maniobras que involucrarían fondo públicos por 76 mil millones de pesos. "Se detectaron nuevas maniobras de corrupción desplegadas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), de manera articulada entre funcionarios públicos y empresarios proveedores de insumos de alto costo. Maniobras que implicaron la erogación de aproximadamente 75.478.149.019 de pesos provenientes del erario estatal, en favor de un reducido grupo empresarial", sostuvo el fiscal Picardi en su pedido de indagatoria.

En su resolución a la que accedió Clarín, el juez Lijo citó por ejemplo el rubro de insumos de alto costo y baja incidencia de la ANDIS, al igual que en la categoría medicamentos, “se habría implementado un sistema de compulsas de precios direccionadas y cartelizada s, mediante la convocatoria reiterada de un conjunto reducido de firmas vinculadas entre sí y con funcionarios del organismo, que simulaban competir entre ellas cuando en realidad actuaban coordinadamente para asegurar adjudicaciones previamente acordadas”.

Para el juez esa maniobra “habría implicado el manejo de información privilegiada sobre invitaciones, cotizaciones, órdenes de compra, pagos y exclusión de competidores, así como la intervención de particulares ajenos a la administración, todo lo cual habría permitido garantizar adjudicaciones sistemáticas en favor de empresas previamente determinadas, en detrimento de los principios de transparencia, concurrencia e igualdad, generando a su vez retornos indebidos para funcionarios y beneficios económicos para los particulares intervinientes”.

Luego analiza el segmento de veintiocho compulsas para amputaciones, en las que se habrían realizado convocando a un máximo de seis empresas. Esas fueron: Profarma SA; Indecomm SRL; Laboratorio Ortopédico Sagues SRL; Probock SRL; Prolite Orthopedics SRL y Resposane Salud SA, "siendo invitadas a cotizar específicamente a cinco empresas en trece casos y seis firmas en los otros quince", contó el magistrado.

La firma Resposane Salud SA -vinculada a Miguel Ángel Calvete y a Federico Maximiliano Santich- “fue formalmente invitada a participar, pero sólo presentó cotización en dos oportunidades -una en octubre de 2024 y otra en noviembre del mismo año-, sin volver a intervenir; en tanto que la firma Profarma SA fue invitada a cotizar en catorce ocasiones -correspondiente a compulsas realizadas entre septiembre de 2024 y marzo de 2025- pero sólo presentó oferta en una de ellas, puntualmente en octubre de 2024”, agregó Lijo.

De tal forma, “la participación de dichas empresas (Resposane Salud SA y Profarma SA) se habría limitado a cumplir un rol meramente formal, tratándose asimismo de firmas vinculadas a Calvete. Por el contrario, la firma Indecomm SRL -propiedad de Miguel Angel Calvete- fue invitada a participar y presentó cotización en todas las compulsas de precios y resultó adjudicataria en reiteradas oportunidades”.

Las restantes empresas participantes “(Laboratorio Ortopédico Sagues SRL; Probock SRL; Prolite Orthopedics SRL) pertenecen a la familia Sagues-representada por Christian, Vicente, Lucas y Mariano y de estrechos vínculos con Miguel Ángel Calvete” y se habrían prestado a la maniobra.

De esta manera, “a partir de los vínculos personales entre dicho grupo familiar y Miguel Ángel Calvete y dado el rol de éste último en esta organización delictiva y sus relaciones con funcionarios de la ANDIS, les habría permitido intervenir en forma conjunta al momento de cotizar, alternando sus roles entre oferentes, adjudicatarios y participantes aparentes, garantizándose así el direccionamiento de las adjudicaciones y estableciendo los valores de determinados insumos, a los fines de direccionar las adjudicaciones y dividir las ganancias espurias, actividad que fue desarrollada en sintonía con funcionarios del organismo”.

Además, se observó, destacó el juez “ un circuito de facturaciones cruzadas entre las empresas de Miguel Ángel Calvete, la familia Sagués y Sergio Mastropietro -vinculado a la firma Baires Fly SA-, mediante transferencias de millonarias sumas de dinero de empresas de dicho grupo familiar a la empresa Baires Fly S.A., con la intermediación de Miguel Ángel Calvete”.

Puntualmente las firmas “Probock SRL y Prolite Orthopedics SRL realizaron a la firma Baires Fly transferencias de dinero por una suma total de $95.060.000 -noventa y cinco millones sesenta mil pesos-, ambas con fecha de acreditación 10 de septiembre de 2025 ($34.560.000 -treinta y cuatro millones quinientos sesenta mil pesos- de Prolite Orthopedics SRL y $60.500.000 -sesenta millones quinientos mil pesos- de Probock SRL)”.

La empresa Baires Fly le facturó a Indecomm SRL, de Calvete “bajo el concepto “kilómetros nacionales para ser utilizado en aeronaves de la empresa” en el mes de julio de 2025 $100.000.000 (cien millones de pesos); a Probock SRL, en agosto de 2024 la suma de $30.109.000 (treinta millones ciento nueve mil pesos) y en septiembre de 2025 la suma de $60.500.000 (sesenta millones quinientos mil pesos), siendo un total de $90.609.000 (noventa millones seiscientos nueve mil pesos); a Prolite Orthopedics SRL la suma de $90.000.000 (noventa millones de pesos) en abril de 2025".

En mayo de 2025, esa empresa facturó "$36.624.000 (treinta y seis millones seiscientos veinticuatro mil pesos); en julio de 2025 $60.000.000 (sesenta millones de pesos), mientras que en septiembre de 2025 $34.560.000 (treinta y cuatro millones quinientos sesenta mil pesos), siendo un total de $221.184.000 (doscientos veintiún millones ciento ochenta y cuatro mil pesos); a la droguería Profarma SA, en el mes diciembre del año 2023, $49.395.516 (cuarenta y nueve millones trescientos noventa y cinco mil quinientos dieciséis pesos) y en 2025 la suma de $361.000.000 (trescientos sesenta y un millones de pesos), siendo un total de $410.395.516 (cuatrocientos diez millones trescientos noventa y cinco mil quinientos dieciséis pesos); y a Resposane Salud SA, en diciembre de 2023, $31.000.000 (treinta y un millones de pesos) y en 2024 $149.000.000 (ciento cuarenta y nueve millones de pesos), siendo un total de 180.000.000 (ciento ochenta millones de pesos)”.

Asimismo, la firma Indecomm SRL “emitió facturas a favor de las empresas Probock SRL; Laboratorio Ortopédico Sagues SRL y Prolite Orthopedics SRL de la familia Sagues en concepto de “camas ortopédicas reacondicionadas” por la suma total de $1.072.949.357 -mil setenta y dos millones novecientos cuarenta nueve mil trescientos cincuenta y siete pesos- (Probock SRL por $508.311.596 -quinientos ocho millones trescientos once mil quinientos noventa y seis pesos-;

Laboratorio Ortopédico Sagues SRL por $404.686.472 -cuatrocientos cuatro millones seiscientos ochenta y seis mil cuatrocientos setenta y dos pesos- y Prolite Orthopedics SRL por $159.951.289 -ciento cincuenta y nueve millones novecientos cincuenta y un mil doscientos ochenta y nueve pesos-)”, añadió Lijo.

En el segmento las sesenta compulsas de “cardio”, “pese a la existencia de múltiples prestadores inscriptos y habilitados para proveer a la ANDIS de insumos cardiológicos, se habrían realizado con un conjunto muy acotado y recurrente de empresas invitadas” con el mismo modus operandi.

Fuente: Clarín