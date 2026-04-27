Qué se sabe del caso de la nena de 12 años embarazada que derivó en el hallazgo de 8 fetos en una clínica

La Justicia de Santiago del Estero investiga el caso de una nena de 12 años que quedó embarazada tras una violación .

La denuncia fue realizada hace tres meses por la madre de la chica, después de haber acudido a un control médico con su hija.

El hecho comenzó a ser investigado, y finalmente la nena contó lo que había sucedido en cámara Gesell.

La menor tenía fecha de parto para fines de mayo, y en ese contexto, el embarazo lo venía siguiendo un equipo de médicos y psicólogas de la localidad de la Banda, de donde es la familia.

Sin embargo, según los investigadores, de un momento a otro, la chica de 12 años y su madre desaparecieron.

Desde la Justicia se pusieron a localizarlas, y finalmente descubrieron que una ONG se había puesto en contacto con la familia y que le habrían dado dinero para pagar los gastos de un aborto.

A raíz de ello, se investiga si esa ONG entorpeció la investigación de la Justicia o es una organización que se dedica a la trata de personas.

Los investigadores pudieron confirmar que el aborto se hizo el viernes en una clínica de Villa Ballester, donde encontraron 8 fetos. A raíz de eso, se pidió analizar los ADN para ver si alguno es del embarazo de la nena.

Fuentes del caso indicaron que la clínica está en regla , habilitada y que cuenta con las autoridades correspondientes.

En la zona, es una clínica conocida porque suele hacer abortos avanzados y lo que habitualmente ocurre es que citan a las embarazadas un día de la semana específico y se hacen todos los abortos juntos, generalmente por el mismo médico.

Además aclararon que los 8 procedimientos que hicieron este fin de semana tienen su historia clínica y uno de ellos sería de la nena de 12 años.

Del mismo modo, en cuanto a los residuos patogénicos, fueron dispensados correctamente en bolsas pero que la recolección aun no había pasado.

Fuente: TN