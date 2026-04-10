Qué se sabe de la muerte de Ángel, el nene de 4 años de Comodoro Rivadavia

La muerte de Ángel , el nene de 4 años en Comodoro Rivadavia, ocurrió el domingo 5 abril y lo que en un primer momento fue presentado como un paro cardiorrespiratorio empezó a ser revisado tras las primeras pericias, que detectaron lesiones internas y abrieron dudas sobre las causas reales del fallecimiento . La investigación quedó en manos de la Justicia, que ordenó una serie de medidas para reconstruir qué ocurrió en las horas previas.

Según la reconstrucción inicial, el episodio sucedió durante la madrugada en la casa donde estaba el chico. De acuerdo al relato de la madre, el nene se encontraba durmiendo y en un momento advirtieron que no respiraba. Intentaron asistirlo y llamaron a emergencias, según dijo. Fue trasladado al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, donde murió poco después.

El punto de quiebre en la causa se dio entre el 7 y el 9 de abril, cuando comenzaron a conocerse los primeros resultados de la autopsia. Los estudios indicaron la presencia de lesiones internas, especialmente en la cabeza, un dato que no resulta compatible -en principio- con una muerte natural.

A partir de ese momento, la investigación tomó otra dirección. La Justicia ordenó allanamientos en la casa, secuestró celulares y comenzó a reconstruir con mayor precisión qué ocurrió en las horas previas. La principal incógnita es cómo y cuándo se produjeron esas lesiones.

En ese contexto, este jueves el padre del nene apuntó: “Lo mataron. Van a querer decir que fue muerte natural, pero yo ya había dicho que a mi hijo le iba a pasar algo con esta mujer (por la madre)”. Además, aseguró que existían conflictos previos y cuestionó decisiones judiciales vinculadas a la tenencia del chico.

Horas después, la propia madre respondió y negó cualquier tipo de responsabilidad. “Yo no maté a mi hijo. Es más, lo protegí y lo busqué” , aseguró, y remarcó que quiere que se esclarezca lo ocurrido. También hizo referencia a problemas previos con su expareja, lo que dejó en evidencia el nivel de conflicto familiar.

Con el avance de la investigación, también quedó bajo la lupa el contexto en el que vivía el nene. Ángel había estado en el centro de decisiones vinculadas a su cuidado en medio de tensiones entre sus padres, por lo que ahora se analiza si hubo fallas en los controles o en la intervención de los organismos correspondientes. Este punto fue especialmente cuestionado por el padre, que apuntó contra el accionar judicial previo.

La causa sigue abierta y todavía no hay detenidos. Los investigadores esperan los resultados definitivos de la autopsia y de peritajes complementarios que permitan establecer con mayor precisión qué ocurrió.

Entre las medidas que siguen en curso, se analiza el contenido de los celulares secuestrados y se toman testimonios del entorno cercano para reconstruir las últimas horas del nene.

La hipótesis de una muerte natural perdió consistencia, mientras que las lesiones detectadas obligan a buscar una explicación que todavía no aparece con claridad.

Fuente: TN