“Profunda consternación”: el fuerte malestar de los trabajadores del Teatro La Fenice de Italia por los dichos de Beatrice Venezi

A principios de la última semana, la directora de orquesta italiana Beatrice Venezi conversó con LA NACION sobre varios temas, en una extensa entrevista, antes de dirigir la última función de Pagliacci y Cavalleria Rusticana , los primeros títulos líricos de la temporada 2026 del Colón . Su relación con el teatro, donde desde hace un tiempo es directora invitada residente, la formación de nuevas audiencias y los desafíos que la esperan en Italia, cuando asuma en octubre como directora musical del Teatro La Fenice, fueron algunos de los temas que desarrolló en la entrevista.

Durante esa charla habló de su cuestionada designación, se mostró optimista en torno a los puentes que quiere tender con quienes hoy la critican, esbozó algunos lineamientos que pretende llevar adelante durante su gestión en el gran teatro de Venecia e hizo algunos comentarios acerca de su posición: joven, mujer (la primera a cargo de la dirección musical de esta casa lírica) y sin padrinos que la amparen.

“Yo no tengo padrinos (...). No vengo de familia de músicos. Y esta es una orquesta en la cual los puestos se pasan prácticamente de padres a hijos. No pertenezco a familia de músicos, soy mujer, de 36 años, la primera mujer directora de La Fenice y quiero renovar”, había dicho.

Esta declaración causó revuelo en Venecia. No dentro de las oficinas de dirección del teatro, sino en el sindicato que representa a los trabajados de La Fenice (RSU -significa Rappresentanza Sindacale Unitaria- del Gran Teatro La Fenice di Venezia).

Al día siguiente de la publicación emitieron un comunicado titulado “Respuesta a las declaraciones de la directora Beatrice Venezi”, que dice: “La RSU del Gran Teatro La Fenice, en nombre de todos sus trabajadores, expresa su profunda consternación y decepción por las declaraciones realizadas por Beatrice Venezi en una entrevista con el diario argentino LA NACION , publicada el 23 de abril, en la que alega que los puestos en la orquesta veneciana se transmiten ‘de padre a hijo’. Estas son declaraciones graves, falsas y ofensivas que menoscaban la profesionalidad, el mérito y la dignidad de los profesores de la Orquesta La Fenice , profesionales del más alto nivel seleccionados exclusivamente mediante concursos públicos internacionales basados ​​en el talento y el rigor procesal. Ofender a los trabajadores y al público del teatro no solo constituye una falta de respeto institucional, sino un ataque directo a la propia identidad de nuestra Fundación".

Cabe recordar que la designación de Venezi, el último año, fue muy resistida por el personal del teatro . Sin embargo, la dirección terminó de confirma su cargo, a principios de 2026, que se hará efectivo en octubre próximo.

El comunicado continúa: “Consideramos que tales declaraciones son incompatibles con las condiciones necesarias para construir una relación de confianza y una fructífera colaboración artística . La dirección de orquesta y coro no puede ignorar el respeto mutuo ni un clima de armonía profesional, que las palabras de la maestra Venezi han socavado grave y unilateralmente. A la luz de lo sucedido, nos vemos obligados a recalcar que su presencia en nuestro podio se produciría en un contexto de profunda tensión y desconfianza. Es imperativo que el Maestro y la dirección reconozcan que ya no existen las condiciones para una relación de colaboración armoniosa y fructífera. Sin respeto por quienes viven y honran el Teatro cada día con su trabajo, se socava la base misma de toda producción artística de excelencia.”

Fuente: La Nación