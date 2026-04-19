Preocupación en Tucumán por la aparición del caracol gigante africano: qué riesgos implica y cómo prevernilo

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) encendió las alarmas en San Miguel de Tucumán por la posible aparición del caracol gigante africano (Lissachatina fulica) en una casa del barrio Ciudadela , en la zona sur de la ciudad.

La denuncia fue realizada por la Fundación Miguel Lillo, que alertó sobre la presencia del molusco en un domicilio particular . Por este motivo, personal del SENASA tomó muestras que fueron enviadas al laboratorio oficial para su análisis, mientras se espera la confirmación oficial.

El organismo nacional convocó a una reunión urgente con investigadores del Instituto Miguel Lillo, representantes del Municipio de San Miguel de Tucumán y del Sistema Provincial de Salud (SIPROSA).

En el encuentro, evaluaron el estado de situación y definieron las acciones a seguir en caso de que se confirme la presencia de esta plaga exótica.

El caracol gigante africano es considerado una de las especies invasoras más peligrosas del mundo, ya que puede afectar la salud humana, la agricultura y el ambiente.

Desde el SENASA y las autoridades sanitarias difundieron una serie de recomendaciones para evitar riesgos:

La presencia de estos ejemplares significa un riesgo sanitario y ambiental, por eso las autoridades piden atención y seguir las indicaciones oficiales.

Fuente: TN