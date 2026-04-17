Posiciones de la Fórmula 1 y cuándo sigue la competencia

La Fórmula 1 2026 retoma la actividad el fin de semana del 3 de mayo con el Gran Premio (GP) de Miami, tras el receso por la cancelación de los GPs de Bahréin y Arabia Saudita debido a la guerra en Medio Oriente. La tabla de posiciones de pilotos tiene a los dos representantes de Mercedes, Andrea Kimi Antonelli y George Russell, como líderes, con el italiano en lo más alto. Franco Colapinto, por su parte, tiene un punto conseguido en el GP de China, en el que fue 10°.

En el campeonato de constructores, Mercedes domina con claridad y suma 135 unidades. Ferrari está segundo con 90 y McLaren, campeón en 2025, se ubica en el tercer puesto con 46. Mucho más atrás está Haas, con 18, y luego Alpine y Red Bull, con 16. Racing Bulls suma 14 y está séptimo, mientras que Audi y Williams acumulan dos unidades. Los únicos que aún no sumaron fueron Cadillac y Aston Martin.

Es un trazado semiurbano que combina rectas largas con sectores muy lentos y técnicos. El tramo más trabado, especialmente alrededor del Hard Rock Stadium, obliga a priorizar la tracción y permite recuperar la carga de la batería. La falta de grip y las altas temperaturas complejizan la gestión de los neumáticos y de la batería, en un circuito donde el equilibrio entre velocidad punta y la eficiencia energética será determinante.

En 2025, el australiano Oscar Piastri (McLaren) se quedó con la victoria con 4.630s de ventaja sobre el británico Lando Norris (McLaren). El GP de Miami se realizó apenas cuatro veces y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) es el único que ganó la carrera en dos ocasiones, en 2022 y 2023. Los otros ganadores fueron Norris en 2024 y, lo dicho, Piastri en 2025.

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Fuente: La Nación