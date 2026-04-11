Poner arroz dentro del salero: para qué sirve y por qué lo recomiendan

La sal es un ingrediente básico en cualquier cocina, pero tiene un problema bastante habitual: con la humedad, tiende a apelmazarse y formar grumos que dificultan su uso. Esto puede volver incómodo algo tan simple como salar una comida.

Sin embargo, existe un truco casero muy fácil de aplicar que ayuda a evitar este inconveniente: colocar unos granos de arroz dentro del salero .

El arroz funciona como un absorbente natural de humedad . Al colocarlo dentro del recipiente, ayuda a mantener el ambiente seco y evita que la sal se compacte.

Este método es especialmente útil en zonas húmedas o durante épocas del año donde el ambiente tiene mayor humedad.

El arroz tiene la capacidad de absorber la humedad del aire que queda atrapada dentro del salero. Al reducir ese nivel de humedad, evita que los cristales de sal se adhieran entre sí.

Es el mismo principio por el cual se utiliza arroz en otros trucos caseros, como secar dispositivos mojados o conservar ciertos alimentos.

Implementar este truco es muy simple y no requiere ningún cuidado especial:

No es necesario cambiar el arroz con frecuencia, aunque se recomienda hacerlo cada cierto tiempo si se nota que pierde efectividad.

Este truco no modifica el sabor de la sal ni afecta las preparaciones, pero sí evita un problema cotidiano de forma práctica y económica.

Fuente: TN