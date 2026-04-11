Cómo cultivar un limonero en maceta y que dé frutos durante años

Tener un limonero en maceta ya no es solo una tendencia estética: se convirtió en una opción cada vez más elegida para balcones, patios y terrazas. Además de aportar verde y aroma, también puede dar limones propios si se lo cuida correctamente.

Aunque muchos creen que es difícil, lo cierto es que con algunos cuidados básicos es posible mantenerlo sano y productivo durante años.

Sí, y cada vez es más común. Lo importante es elegir una variedad adecuada , preferentemente de tamaño reducido, y una maceta que permita el buen desarrollo de las raíces.

Entre las opciones más recomendadas están:

Son variedades que se adaptan mejor a espacios chicos y tienen buena producción.

El limonero necesita mucha luz natural directa para crecer bien.

Si baja mucho la temperatura, conviene moverlo a un lugar más protegido o cubrirlo.

Uno de los errores más comunes es el riego. En verano se debe regar cada 2 días aproximadamente , mientras que en invierno alcanza con 1 vez por semana o menos.

Lo importante es mantener la tierra húmeda, pero sin encharcar . El exceso de agua puede dañar las raíces.

Esto permite que las raíces se desarrollen sin problemas.

La poda es clave para controlar el tamaño y estimular el crecimiento.

También ayuda a que entre mejor la luz y el aire, lo que favorece la producción de frutos.

Como todo frutal, puede verse afectado por insectos. Los más habituales son las pulgones , las cochinilla y las arañas rojas .

Para prevenirlos, se pueden usar soluciones simples como jabón potásico o aceite de neem .

Además, el exceso de riego puede provocar hongos, por lo que es clave controlar la humedad.

Más allá de lo práctico, el limonero tiene varios beneficios:

Fuente: TN