Poné esta flor si querés ver colibríes en tu casa: es fácil de cuidar y llena tu balcón de colores

Si querés atraer colibríes a tu balcón o patio sin demasiado esfuerzo, hay una opción que destaca por sobre el resto: la salvia . Esta planta no solo es vistosa, resistente y fácil de mantener , sino que además resulta irresistible para estas aves por su alto contenido de néctar.

Cada vez más personas la eligen porque combina estética y funcionalidad : aporta color, movimiento y puede convertir un espacio común en un pequeño ecosistema natural.

La clave está en su diseño natural. La salvia tiene flores tubulares y alargadas , ideales para el pico de los colibríes. Además, produce gran cantidad de néctar , su principal fuente de energía.

A esto se suma otro factor fundamental: los colores intensos . Tonos como el rojo, fucsia o violeta son especialmente atractivos para estas aves.

Cuando los colibríes se alimentan, también ayudan a la polinización , lo que favorece el crecimiento de otras plantas y genera un entorno más vivo.

Uno de los grandes beneficios de esta planta es que no requiere experiencia previa en jardinería . Con cuidados básicos, crece sin problemas:

Con estas condiciones, la salvia puede mantenerse floreciendo durante meses .

La ubicación también influye en los resultados. Para aumentar las probabilidades de ver colibríes:

Un truco extra: combinarla con otras plantas nectaríferas puede potenciar todavía más la llegada de estas aves.

Fuente: TN