Boris Cyrulnik, psiquiatra: “A los 60 años, el cuerpo, la memoria y las emociones hablan juntos”

Para Boris Cyrulnik , uno de los psiquiatras más influyentes de Francia, envejecer es mucho más que sumar años . Es, según sus palabras, “enfrentarse a una verdad imposible de esquivar” . Con el correr del tiempo, lo que alguna vez fue promesa se convierte en una realidad marcada por recuerdos, emociones y la inevitable presencia de las huellas que deja la vida.

El especialista sostiene que la memoria y las emociones juegan un papel central en la manera en que cada persona atraviesa el paso del tiempo . A medida que los años avanzan, las experiencias vividas se transforman en relatos internos que pueden ser fuente de dolor, pero también de aprendizaje. “La resiliencia es iniciar un nuevo desarrollo después de un trauma”, explicó.

El especialista asegura que llegar a los 60 años cambia el tono de esa reconstrucción. “Las certezas que nos sostuvieron toda la vida empiezan a resquebrajarse” , advierte Cyrulnik. El trabajo deja de ser el centro, la acumulación pierde sentido y las prioridades se reorganizan, pero sin dramatismo.

El tiempo, dice el psiquiatra, también puede ser un aliado. Algunas heridas tardan décadas en cicatrizar y no hay una edad exacta para lograrlo. La resiliencia no es una meta, sino un proceso. “A los sesenta, ya no podemos engañarnos. El cuerpo, la memoria y las emociones hablan juntos sin vacilación” , afirma.

Quienes aprendieron a convivir con sus heridas suelen avanzar con más solidez. En cambio, quienes las evitaron pueden sentirse desarmados cuando el ritmo de la vida baja.

La resiliencia en la que insiste Cyrulnik no nace en soledad . A su vez, la investigadora Emmy Werner lo demostró tras seguir durante décadas a chicos en contextos difíciles: muchos lograron salir adelante gracias a vínculos y entornos que los sostuvieron . “La resiliencia es un proceso”, subrayaba Werner, y ese proceso está ligado a la red de relaciones que cada uno teje.

Fuente: TN