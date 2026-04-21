No la arranques: para qué sirve la verdolaga, la planta que crece en los jardines y esconde un secreto

La verdolaga es una de las plantas que crece en todos los jardines y muchos la desechan sin saber que tiene un secreto que lo cambia todo .

La principal propiedad de la verdolaga está concentrada en su riqueza en omega 3 , más que muchas verduras y el triple de lo que aporta el pescado, que es muy popular por este beneficio.

Su nombre científico es Portulaca oleracea y está considerada como una superplanta por sus altos valores nutricionales y medicinales. Su gran secreto está en el aporte de omega 3, pero también una fuente natural de vitaminas A, C y E y tiene una alta concentración de antioxidantes.

Además, contiene aproximadamente 300 a 400 miligramos de omega 3 por cada 100 gramos frescos que se consumen. Esto es muchísimo para una planta de hoja y supera ampliamente a los valores de la lechuga o la espinaca.

¿Para qué sirve el omega 3? Se trata de un tipo de grasa esencial que está asociado a beneficios cardiovasculares , porque reduce los niveles de triglicéridos y mejora la circulación. Es decir que consumiendo regularmente esta verdura se puede mejorar la calidad de vida.

En cuanto a sus otras ventajas para la salud , los especialistas señalan que es un potente antiinflamatorio y ayuda a hacer mejor la digestión . Además, es muy eficaz reguladora del nivel de azúcar en sangre. Esto es clave para las personas que padecen intolerancia a la glucosa.

Los expertos remarcan que esta planta silvestre que crece en todos los jardines también fortalece el sistema inmunológico y aumenta las defensas del organismo. Por eso es importante consumirla con frecuencia, si n importar la forma en que se la prepare.

La verdolaga es una planta rústica que se adapta muy bien a suelos pobres y se lleva muy bien con el sol fuerte y los climas cálidos , aseguró el experto en jardinería @ang_gardens en un video de Instagram que se volvió tendencia.

Quiénes no conocen esta planta y se preguntan cómo consumirla , deben saber que es ideal para preparar ensaladas y jugos , pero también se puede preparar salteada con aceite a la sartén o en sopas o guisos.

En cuanto al sabor que tiene la verdolaga hay que resaltar que es fresco y apenas ácido (como un limón suave). Tiene un toque salino o mineral y una textura crujiente , porque sus hojas son muy carnosas.

Muchos la comparan con una mezcla entre espinaca y pepino con un agregado de limón . Por eso es perfecta para una ensalada fresca, con aceite de oliva, queso parmesano y cebolla , por ejemplo.

Su versatilidad hace que se la pueda preparar de diversas formas. Una de ellas es cruda , la más fácil, en una ensalada con combinaciones variadas. También va perfecto para consumirla sola, con limón y sal.

Otra posibilidad muy interesante que recomiendan los cocineros es saltearla con ajo y aceite, del mismo modo que se suele hacer con la espinaca. Se le puede agregar huevo revuelto o mezclarla con papas.

Una variante para el otoño e invierno es utilizar la verdolaga en guisos o sopas . Hay que agregarla al final de la cocción. En estos casos, sirve para espesar un poco el caldo y aportar un toque ácido.

Otro consejo de los expertos es utilizarla picada y mezclada con huevo, queso o carne para el relleno de las empanadas o en una tortilla. Para los amantes de los condimentos, la verdolaga es especial para preparar conservas tipo pickles . Hay que encurtirla con vinagre, ajo y especias.

Fuente: TN