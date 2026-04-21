Hallazgo histórico: descubrieron un pueblo neolítico arrasado por una tormenta hace casi 6000 años

Un descubrimiento arqueológico sorprendió a la comunidad científica: los restos de un pueblo neolítico de la Edad de Piedra que fue destruido por una violenta tormenta hace casi 6000 años . El hallazgo se produjo en Berna, Suiza , durante las obras del nuevo campus de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Berna.

Aunque las excavaciones se realizaron entre 2018 y 2019, los resultados completos —presentados por el Servicio Arqueológico del cantón de Berna— serán difundidos oficialmente el 23 de abril.

Los arqueólogos excavaron hasta 4,5 metros de profundidad y encontraron más de 1300 postes de madera perfectamente conservados , además de otros 700 elementos estructurales.

Estos restos pertenecían a viviendas y defensas de una aldea ubicada a orillas del lago Biel, un entorno clave para entender la vida de las comunidades prehistóricas en la región.

Gracias al análisis de los anillos de crecimiento de la madera (dendrocronología), los investigadores lograron reconstruir con precisión la historia del asentamiento:

La evidencia es contundente: la inclinación y disposición de los postes muestra cómo el viento y el oleaje arrasaron las estructuras en poco tiempo.

Si bien los sobrevivientes intentaron reconstruir el poblado, finalmente decidieron abandonarlo de forma definitiva .

Este descubrimiento es especialmente relevante porque permite reconstruir uno de los poblados más antiguos con planificación urbana en Europa.

Además, se trata del sitio mejor conservado de la región del lago Biel, lo que ofrece una ventana única para entender cómo evolucionaban estas comunidades.

El asentamiento forma parte del conjunto de sitios conocidos como Palafitos prehistóricos alrededor de los Alpes, reconocidos por la UNESCO. En total, hay 56 yacimientos de este tipo, seis de ellos en el cantón de Berna.

Los restos encontrados también permitieron reconstruir cómo vivían sus habitantes:

Además, el análisis de semillas, fitolitos y restos óseos reveló que su dieta era similar a la de otras comunidades lacustres de la zona de los Tres Lagos.

Fuente: TN