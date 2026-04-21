Espinaca, frutillas y uvas: un estudio de Estados Unidos reveló las 10 frutas y verduras con más pesticidas

Un estudio realizado en Estados Unidos y publicado en 2026 reveló la lista de las frutas y verduras consumidas a diario con mayor cantidad de residuos de pesticidas .

El informe, elaborado por el Environmental Working Group (EWG) , analizó más de 54 mil muestras de frutas y verduras frescas y detectó la presencia de pesticidas en todos los productos testeados. Entre las sustancias halladas, se destacan los PFAS , conocidos como “químicos eternos” por su persistencia en el ambiente y el organismo.

El informe, basado en pruebas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, identificó a la espinaca como el alimento con más residuos de pesticidas por peso. En promedio, cada muestra de espinaca contenía cuatro o más tipos diferentes de pesticidas. Sin embargo, también la acompañan:

El consumo de alimentos con múltiples residuos de pesticidas genera preocupación entre los especialistas. Advierten que la exposición acumulada a estas sustancias puede aumentar el riesgo de distintas enfermedades, especialmente en niños y embarazadas .

La American Academy of Pediatrics remarcó que los chicos son particularmente vulnerables a los contaminantes como los pesticidas, incluso durante el embarazo. La exposición prenatal puede derivar en defectos congénitos y bajo peso al nacer.

Para simular el consumo real, los investigadores pelaron, lavaron y frotaron cada muestra antes de analizarla. A pesar de estos cuidados, detectaron residuos de 264 pesticidas diferentes , de los cuales 203 estaban presentes en los alimentos del ranking.

Estudios previos ya habían vinculado la exposición a pesticidas con partos prematuros, abortos espontáneos, reducción de espermatozoides y enfermedades cardíacas.

Fuente: TN