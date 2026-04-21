Hay alerta amarilla por lluvias en Buenos Aires para hoy, martes 21 de abril

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla y naranja por lluvias para este martes 21 de abril en gran parte de la provincia de Buenos Aires .

En CABA , en tanto, no rige ninguna alerta, aunque se espera una jornada inestable con lluvias y posibles tormentas aisladas .

Según los especialistas, el área será afectada por lluvias persistentes , de moderada a fuerte intensidad durante la tarde y la noche.

En las zonas bajo alerta amarilla se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm , mientras que en los sectores bajo alerta naranja se esperan fenómenos de mayor intensidad, con registros estimados entre 80 y 110 mm .

Dentro de estas áreas de precipitación se darán también tormentas embebidas, y no se descarta la caída puntual de granizo.

Si bien la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) no se encuentra bajo alerta amarilla, se espera un día inestable, con lluvias a lo largo de la jornada y temperaturas templadas.

La temperatura se mueve entre 19°C y 23°C , sin grandes cambios durante el día. El viento será leve a moderado del norte , aumentando un poco por la tarde.

Fuente: TN