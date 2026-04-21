VILLA GESELL: El primer concejal libertario abandonó el espacio y se pasó al armado de Dante Gebel

ZONALES





Un movimiento político comenzó a generar ruido en Villa Gesell de cara a los próximos años. Un concejal que había llegado al Concejo Deliberante por La Libertad Avanza decidió romper con ese espacio y anunciar su incorporación a una nueva estructura vinculada al pastor Dante Gebel.





Se trata de Luis Vivas, quien formalizó su pertenencia a Consolidación Argentina, una agrupación de perfil evangelista que busca posicionarse en el escenario político nacional con vistas a 2027. El propio edil comunicó la decisión a través de sus redes sociales, donde explicó los motivos de su salida.





“Tomé una decisión importante. No es una decisión improvisada, es el resultado de escuchar a los vecinos, de ver lo que pasa todos los días y de entender que hay cosas que ya no se pueden sostener ni explicar“, expresó.





En el mismo mensaje, el concejal fue crítico con el rumbo del espacio que integraba y con el gobierno nacional encabezado por Javier Milei. “Cuando no hay lugar para decir lo que uno piensa o defender lo que muchos sienten, hay que dar un paso. Por eso hoy comienzo una nueva etapa”, sostuvo.





A partir de este cambio, Vivas también modificó la denominación de su bloque en el Concejo Deliberante, que pasó a llamarse Consolidación Argentina – Unidad Vecinal Geselina (UVG), marcando así su nueva identidad política a nivel local.





Consolidación Argentina es un espacio que fue lanzado a mediados de marzo con un objetivo claro: impulsar la candidatura presidencial de Dante Gebel en 2027. El pastor, nacido en Argentina y radicado en Estados Unidos, ya cuenta con un armado inicial que incluye dirigentes sindicales y referentes de distintos sectores, entre ellos Walter Erviti.





En ese esquema también aparecen nombres como Juan Pablo Brey, del gremio de Aeronavegantes; José Minaberrigaray, del sector textil; y Eugenio Casielles, diputado porteño. En ese contexto, Vivas se convierte en el primer dirigente bonaerense con cargo institucional en sumarse formalmente al espacio.





Por su parte, Dante Gebel se encontraba en Barcelona hasta las últimas horas y anunció su regreso al país. “Me esperan varias reuniones y algunas entrevistas”, adelantó, en medio de los primeros movimientos de su armado político.