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Pinamar realizará una jornada integral por el Día Mundial de la Salud

Redacción CNM abril 08, 2026

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La Municipalidad de Pinamar organizará el próximo 11 de abril una jornada abierta a la comunidad por el Día Mundial de la Salud, con actividades gratuitas orientadas a la prevención, el bienestar físico y la salud integral. El encuentro se desarrollará desde las 10:00 en Av. Bunge y Marco Polo, con una caminata y distintas propuestas que se extenderán hasta las 12 horas.


La iniciativa está especialmente pensada para promover hábitos saludables, con foco en la salud de las personas mayores, aunque abierta a vecinos y visitantes de todas las edades. A lo largo de la mañana, se combinarán controles básicos de salud, actividad física guiada, asesoramiento profesional y espacios de encuentro comunitario.


La jornada comenzará con la acreditación y preparación del espacio, y tendrá como actividad central una caminata que partirá a las 10 horas desde Av. Bunge y Marco Polo hasta Av. Libertador, regresando por el mismo recorrido. Al finalizar, continuarán las actividades en el punto de encuentro.





Entre las propuestas previstas, se destacan:


Punto Saludable (controles gratuitos)


Toma de presión arterial

Medición de saturación de oxígeno

Control de glucemia

Asesoramiento nutricional con entrega de colación saludable

Actividades previas a la caminata


Charla breve sobre hidratación y protección solar

Taller de movilidad y estiramiento guiado por un profesor de educación física

Actividades de cierre


Clase de yoga en silla o gimnasia adaptada

Espacio de socialización con formato de picnic saludable

Música en vivo durante toda la jornada (de 10 a 12 h)


La propuesta busca abordar la salud desde una mirada integral, incorporando no solo el aspecto físico, sino también el bienestar emocional y el vínculo social, especialmente en adultos mayores.


La participación es libre y gratuita, sin inscripción previa. Se recomienda asistir con ropa cómoda, hidratación y protección solar.


Con este tipo de iniciativas, Pinamar continúa impulsando acciones de prevención y promoción de la salud, fortaleciendo el acceso a información, controles básicos y espacios de encuentro que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la comunidad.


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