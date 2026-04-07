MADARIAGA: Robo millonario en un corralón en dónde hicieron un boquete y se llevaron pintura y materiales

MADARIAGA





Un importante robo fue denunciado en un depósito de materiales para la construcción ubicado sobre la ruta 11, a la altura del kilómetro 387, en General Madariaga, donde delincuentes ingresaron tras realizar un boquete en una de las paredes del galpón.





Según el relato del propietario, el hecho habría ocurrido entre las 17:00 del día miércoles 1 y las 9:00 de la jornada siguiente. Los autores, aún no identificados, realizaron una abertura de aproximadamente 50 centímetros de alto por 60 de ancho en la pared trasera del lugar, por donde accedieron al interior.





Del depósito sustrajeron una importante cantidad de mercadería: 20 baldes de pintura marca Weber para interior y exterior, 10 baldes de Ceresita de 20 litros y otros 20 baldes de masilla marca Anclaflex de 32 kilos cada uno.





El damnificado indicó que no encontró huellas ni rastros relevantes en el lugar, ni tampoco herramientas que pudieran haber sido utilizadas para cometer el ilícito. Además, señaló que el predio no cuenta con sereno, cámaras de seguridad ni suministro eléctrico, lo que implica también la ausencia de iluminación nocturna.





El galpón posee un portón de chapa asegurado con candado y reforzado con bolsones en el exterior, los cuales son movidos diariamente para permitir el ingreso de camiones. También se informó que el lugar no cuenta con seguro contra robo.





Tras constatar el faltante, el propietario realizó algunas tareas en el sitio, lo que habría alterado parcialmente la escena original. No manifestó sospechas sobre posibles autores.





El valor de lo sustraído y los daños ocasionados fue estimado en más de 1.219.000 pesos.





La investigación quedó en manos de las autoridades correspondientes para intentar dar con los responsables del hecho.