Otro argentino detenido por racismo en Brasil: los testimonios de la víctima y del compatriota que lo denunció

Un nuevo episodio violento protagonizado por un argentino en Brasil generó repercusiones internacionales luego de que un hombre de 67 años fuera arrestado en Copacabana, Río de Janeiro, por insultar de manera racista a una joven brasileña en la fila de un supermercado . El hecho, ocurrido en la mañana del lunes en la sucursal de la cadena Mundial sobre la calle Siqueira Campos, tuvo como protagonistas a la víctima, Samara Rodrigues de Lima , de 23 años, y a José Luis Haile , el argentino que fue finalmente detenido e imputado por injuria racial. El incidente fue presenciado y denunciado por otro argentino, el albañil Juan Esteban García , quien intervino ante la agresión y alertó a las autoridades.

Todo comenzó cuando Samara, repartidora de una aplicación, aguardaba en la fila con cuatro pedidos por procesar. Decidió colocarse frente a una caja aún cerrada, pensando que sería más rápido. Detrás de ella, según indica la denuncia a la que accedió Infobae , se ubicó Haile, quien comenzó a quejarse por la demora y la lentitud de la cajera, lo que derivó rápidamente en una discusión.

Según relató la joven a O Globo , ella intentó evitar el conflicto, pero cuando replicó que la fila estaba cerrada y pidió que no la mandaran callar, el hombre la insultó dos veces con la expresión “negra puta”.

La escena, que se extendió por unos 15 minutos desde que Samara llegó con sus pedidos hasta que completó su compra, estuvo marcada por la tensión y la falta de intervención del personal del supermercado. “Empecé a enfadarme con él y lo llamé cobarde porque habló en voz baja durante el insulto racista . En ese momento, estaba muy nerviosa y enfadada. No me esperaba que esto sucediera y esperaba un poco más de apoyo del personal del supermercado, pero los guardias de seguridad no hicieron nada. Volví al trabajo este miércoles. Ayer no pude trabajar. Me siento cansada, todavía un poco frustrada y con miedo de que algo así pueda volver a ocurrir”, detalló Samara en una conversación con el medio brasileño.

La situación cambió cuando otro argentino, Juan Esteban García , que estaba presente en la fila, decidió intervenir. “Al principio no le presté mucha atención porque pensé que era una discusión tonta. Pero cuando el racista la mandó a callar y la insultó, me di cuenta de que era serio. Decidí intervenir porque la vi muy vulnerable y pensé que era lo correcto. Soy mestizo y también sufrimos racismo en Argentina. Pero allí no hay ninguna ley que lo prohíba . Así que me puse en su lugar. Lamentablemente, este tipo de personas aún existen, pero tenemos que actuar con mano dura contra ellas, de lo contrario esto nunca terminará”, relató.

García alertó a los guardias de seguridad, contactó a la policía y logró que dos agentes de la Guardia Municipal detuvieran al agresor , que fue trasladado a la Comisaría 12 de Copacabana. Según indicó O Globo , el martes, tras una audiencia de custodia, el tribunal de Río de Janeiro convirtió la detención en prisión preventiva y Haile fue trasladado a la Prisión José Federico Marques, en Benfica, Zona Norte de Río.

La cadena Supermercados Mundial informó a la prensa que la situación fue rápidamente controlada con la intervención de la Guardia Municipal y que valora un ambiente seguro y respetuoso para todos. Haile reside en Brasil desde hace dos años .

El antecedente inmediato de este episodio es el de Agostina Páez, la abogada santiagueña que permaneció más de dos meses retenida en Brasil tras ser acusada de injuria racial en un bar de Ipanema, otro barrio de la zona sur carioca, donde fue filmada realizando gestos racistas hacia empleados del local.

Páez regresó a la Argentina el 1° de abril , después de pagar una fianza de 20 mil dólares y bajo autorización judicial para esperar el fallo final en Santiago del Estero.

Fuente: Infobae