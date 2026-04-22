Orcas en Península Valdés: los impactantes ataques a lobos marinos únicos en el mundo

En esta época del año, Península Valdés , el área natural protegida famosa por la observación de fauna marina, es sede mundial del varamiento intencional de las orcas . Al este de la península, junto al mar, se encuentra Caleta Valdés y en el norte, Punta Norte, dos sitios estratégicos para observar esta conducta única en el mundo, que atrae a turistas, fotógrafos, documentalistas y naturalistas .

En cuanto a la temporada, hay dos ventanas en el año donde la actividad se intensifica: marzo y abril en Punta Norte a la espera de las crías de lobos marinos y octubre-noviembre, en Caleta Valdés, por las crías de los elefantes marinos.

En los primeros días de abril, las miradas se posan sobre Punta Norte. La reserva natural se ubica en el extremo noreste de la península, a 75-80 km de Puerto Pirámides y a unos 180 km de Puerto Madryn. Aquí los visitantes transitan libremente por las pasarelas y los miradores a la espera de las orcas. El varamiento intencional es una técnica de caza única desarrollada por orcas en esta zona, donde encallan en la playa para capturar crías de lobos o elefantes marinos.

A pocos metros se encuentra el Centro de Interpretación con información valiosa sobre la especie y donde se explica el primer registro de orcas de Punta Norte producido a principios de la década de los 70, cuando Juan Carlos López, guardafauna, detectó la presencia sobre las costas pedregosas.

Mientras recorro las pasarelas, converso con el anfitrión, Héctor Casin, veedor e integrante del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de la provincia de Chubut, quien explica: “ Para que las orcas realicen el varamiento y tengan éxito en la caza de la cría de lobos marinos, necesitan la marea alta, que la playa sea de canto rodado y que haya suficiente agua profunda para camuflarse ”.

Punta Norte es reconocida también por ser una atracción mundial, un lugar de estudio, un espacio social, de encuentro, donde los aficionados comparten avistajes e historias. En la caseta de los guardafaunas está María Leoni Gaffet, cofundadora y codirectora del proyecto Península Valdés Orca Research.

La organización tiene como misión el estudio de la población de orcas que habita esta área protegida, incluyendo su genealogía a través de la fotoidentificación, su comportamiento y sus técnicas especializadas de caza que son únicas en el mundo.

Contemplando el mar y catálogo en mano, Gaffet cuenta: “ En la península habitan dos familias matriarcales, probablemente emparentadas. Las orcas residentes comparten la cultura del varamiento intencional. Se alimentan de lobos y elefantes marinos, delfines, ballena franca y peces. En cuanto a su distribución, van del norte de la provincia de Río Negro hasta el sur de Chubut, según la información registrada”.

Más adelante, a media mañana, en el centro de interpretación Pablo Meyer , docente de la cátedra de cirugía de la Facultad de Veterinaria de la UBA e investigador en Punta Norte de lobos marinos, comenta que la orca es un delfín, el más grande del grupo de los odontocetos, que es cosmopolita, ya que habita todos los océanos del mundo, tanto en latitudes altas, bajas, meridionales y septentrionales.

“También se definen por el tipo de lenguaje, sonidos, acústica -amplía- como el ejemplo de las orcas de Nueva Zelanda o las de Argentina o Malvinas. Las orcas presentan diversas morfologías externas, corporales, como la montura que tienen en la aleta dorsal o la mancha postocular. También difieren en su alimentación y estrategia de caza” .

Punta Norte invita a la charla. Un apasionado de la conservación, la naturaleza y las orcas es Juan María Raggio (Jhonny), presidente de Aves Argentinas y fundador de Jumara Films, una productora de naturaleza. Lleva más de quince años filmando la fauna de la Argentina y su último trabajo fue el documental Sei, la ballena desconocida .

Hace una semana, junto a una productora alemana, esperan por las orcas. Hay que tener paciencia; este espectáculo no es en continuado, como los coletazos de las ballenas francas, que hay garantía de verlos.

La charla sigue con otro aficionado, Claudio Nicolini (el Pela), documentalista, buzo de apoyo y colaborador en la identificación de orcas. En el último tiempo desarrolló un proyecto de sonido de naturaleza, instalando hidrófonos debajo del agua. El objetivo, sacar los sonidos del mar para llevarlos a los colegios (especialmente de ciegos) y dar también a conocer Península Valdés en el país como en el exterior.

El canal de ataque es el sitio clave donde se produce este espectáculo de la naturaleza, reservado para documentalistas. Para ingresar, se debe presentar un proyecto profesional de fotografía o documental a las autoridades de la provincia de Chubut para su aprobación. De aprobarse, un veedor oficial de la provincia acompaña, indicando las reglas a seguir a fin de cuidar el medioambiente y la rutina de los animales.

El canal de ataque es un área específica de la costa que se forma entre dos restingas, plataforma rocosa, sobre el margen de la playa. Tiene 70 metros de ancho.

“Las orcas esperan a que las crías de lobos, que desconocen el riesgo, crucen de una lobería a la otra. Guiadas por el chasquido que produce la presa en el agua, se lanzan a toda velocidad a la conquista. Cabe destacar el rol fundamental de la pleamar, cubriendo las restingas y aumentando el caudal de agua en el canal. Las orcas suelen presentarse tres horas antes y tres horas posteriores al pico de la marea", relata Casin .

Ingrid Visser, codirectora de Punta Norte Orca Research, organización científica y de conservación dedicada a estudiar y comprender a la población de orcas de Punta Norte, lleva más de dos décadas estudiando a las orcas en la Argentina y treinta años por el mundo. Durante sus años de estudio ha descubierto nuevas especies, zonas y ecotipos.

En el canal, expresa: “Amo a las orcas, ellas son mi vida, son espectaculares. Una de las cosas más increíbles es que son muy similares al ser humano, son familiares, sociales y, lo más lindo, hay mucho más por descubrir”.

Tanto el mirador público como el canal de ataque son excelentes puntos para admirar y disfrutar de este espectáculo de las orcas.

Cómo llegar. Desde Puerto Madryn, tomando la RP N1 hacia el norte y después de 17 km, se llega a la RP N2, acceso a la Península Valdés. A 45 km de Puerto Madryn, en el puesto de control El Desempeño, se paga el ingreso a esta reserva. Hasta Puerto Pirámides, el centro con servicios, son 25 kilómetros más. Por la RN 3 se llega al empalme con la ruta 2, que conduce al interior de la península.

Tarifas . El ingreso a Península Valdés es de $15.000 para residentes argentinos ($7500, menores). Extranjeros, $45.000.

Alojamiento . Si bien en Puerto Pirámides hay hoteles para alojarse, la oferta en Puerto Madryn es mayor.

Fuente: La Nación