El violento perfil en redes del joven que mató a su novia y se suicidó: mensajes homofóbicos, racistas y misóginos

El viernes por la madrugada, el cuerpo de Sophia Civarelli fue encontrado en su casa con un corte en el cuello . A pocas cuadras, su pareja, como Valentín Alcida , se tiró desde el balcón de la casa de una amiga en un caso que la fiscalía determinó como femicidio seguido de suicidio . En redes sociales, el joven de 22 años mostraba un perfil violento, cargado de comentarios homofóbicos, racistas y misóginos .

Estudiante de la carrera de Psicología en la ciudad de Rosario —en donde ocurrió el crimen—, Alcida utilizaba principalmente su cuenta de X para replicar posteos de otros usuarios en los que apuntaba contra los inmigrantes que viven en la Argentina y atacaba a mujeres y homosexuales.

“ Argentino y de derecha ”, como se definía él mismo en su propia biografía, reposteaba muchos de los mensajes del presidente Milei, de otros funcionarios del Gobierno y de personajes relacionados al arco libertario. También tiene numerosos comentarios contra la población extranjera o a la que definía como “ negros de m... ”.

“Si sos de Venezuela, Bolivia o Paraguay, por ejemplo, deberías volver a tu país y exigir condiciones óptimas en tu suelo, no en el mío. Acá no los queremos ni los recibimos con los brazos abiertos . La prioridad siempre será el argentino”, escribió..

Pero sus posteos no se limitaban solamente a las agresiones del tono político. Alcida tiene aún ahora en su perfil una larga serie de publicaciones en las que ataca a la comunidad LGBTQ+ y comparte mensajes de homofobia.

“ Los putos no deberían opinar ”, expresó en un video que hablaba sobre la violencia en la liga UFC. Varios posts abajo, replicó una imagen que mostraba a la bandera con los colores de la comunidad en llamas y con la frase “feliz viernes”.

Sin embargo, y con la posterior noticia del femicidio de su pareja, algunas de las publicaciones que tomaron más notoriedad fueron las vinculadas a la misoginia y el maltrato a la mujer . Una de las más polémicas incluso banalizaba los femicidios y hacía un chiste con ello.

Una usuaria hablaba sobre las mujeres que tienen relaciones extramatrimoniales y lo comparaba con lo que ella consideraba un “comportamiento habitual” en los hombres. Ante esto, otro hombre le responde con una fotografía del actor Tobey Maguire utilizada como meme con la frase “ Tal vez el femicidio te hará reflexionar ”. Alcida lo compartió .

En otra de las imágenes que compartió, el femicida hizo alusión a las mujeres que denuncian a sus exparejas: “Son abanderadas del empoderamiento para generar conflicto , pero cuando todo se complica buscan al hombre protector, al que no dudaron de ensuciar, para que resuelva sus problemas, sobre todo los económicos".

“ Así operan las que proclaman feminismo y odio al ‘macho’ “, se quejó.

La pareja de jóvenes fue encontrada muerta a cuadras de distancia en la calle 3 de Febrero , en el barrio Lourdes, en Rosario. En primer lugar, Alcida llamó al 911 alertó del fallecimiento , del que trató de hacer pasar por un suidició. Minutos después, se dirigió a la casa de una amiga en 3 de Febrero al 1100, a pocos metros, a quien le contó lo ocurrido. Tras ello, se arrojó desde el octavo piso .

La joven llamó al 911 y el femicida fue trasladado al Hospital de Emergencia Clemente Álvarez, donde murió poco después . Efectivos policiales se acercaron a ambos departamentos para investigar el hecho. Secuestraron un cuchillo junto con los teléfonos de la pareja .

En tanto, la joven tenía cerca de una mano un cuchillo común de cocina, pequeño y con filo estilo sierra : para los detectives de la policía santafesina esa situación parecía indicar la alteración de una escena de crimen .

En el departamento donde fue hallada Civarelli, los efectivos encontraron también una carta del joven en donde manifestaba que iba a suicidarse tras no haber podido salvar a su pareja . Sin embargo, para los investigadores, la decisión del hombre de quitarse la vida habría sido impulsada por la sospecha de que su testimonio terminaría siendo desmentido por los peritajes y que se descubriría el asesinato de la mujer.

La joven asesinada había cumplido 22 años recientemente y también era estudiante de Psicología en la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Durante una de sus clases es que conoció a Alcida, que había venido de Los Surgentes, Córdoba, para asentarse en la ciudad y estudiar.

La pareja comenzó a finales de 2025 . Civarelli era oriunda de Villa Amelia, donde vivía con su madre, pero hace unos meses se había mudado junto al joven para estar más cerca de la facultad y no tener que viajar tanto -la localidad está a 25 kilómetros de Rosario.

Fuente: La Nación