Oficializan un acto de distinción institucional para excombatientes de Malvinas en 2027

El Gobierno confirmó este lunes que en 2027 , al cumplirse el 45° aniversario del conflicto del Atlántico Sur , realizará un acto de distinción institucional a los Veteranos de la Guerra de Malvinas y a las familias de los caídos en combate.

La decisión había sido adelantada por Javier Milei durante los actos que se llevaron a cabo el pasado 2 de abril y quedó formalizada por intermedio del Decreto 218/2026 , publicado en el Boletín Oficial con las firmas del Presidente y su jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Según ese texto oficial, el acto “tendrá carácter conmemorativo, simbólico y testimonial ”, y sus “modalidades y formalidades” serán determinadas por la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.

“El año próximo será muy especial, ya que marcará el aniversario N°45 de la guerra por nuestras islas. Por eso, he determinado, mediante un decreto, que en 2027 la Secretaría General de la Presidencia lleve a cabo un homenaje y otorgue una merecida distinción a nuestros veteranos, un reconocimiento que el Poder Ejecutivo Nacional le debe a nuestros héroes hace ya muchos años”, dijo Milei el último jueves.

Además, enfatizó: "Quiero reafirmar nuestro derecho al ejercicio pleno de la soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. El conflicto del Atlántico Sur de 1982 no alteró la naturaleza jurídica".

El decreto publicado este lunes, en los argumentos, remarca que “el Estado Nacional, a través de su máxima autoridad, tiene el deber indeclinable de rendir homenaje y expresar la gratitud del pueblo argentino a quienes defendieron la soberanía nacional con valor y sacrificio”.

“Dicho acto constituye una expresión de memoria, reconocimiento y gratitud hacia quienes participaron en la defensa de la soberanía nacional, a la vez que reafirma los derechos soberanos de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares circundantes”, agrega el documento.

El Gobierno aclaró que “el gasto que demande la presente medida será atendido con cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 20-01 – Secretaría General de la Presidencia de la Nación”.

Fuente: Clarín