Nueva encuesta y ranking: Milei líder, Cristina en el podio y Adorni zafó del último puesto

Una nueva encuesta nacional refleja el momento particular que está viviendo la política argentina. En un ranking de imágenes , lidera un Milei (Javier), quedó última otra Milei (Karina) y anteúltimo, el golpeado Manuel Adorni . Con un plus: desde la prisión domiciliaria, Cristina Kirchner cuela en el podio.

El sondeo que trae estos datos es de Trends . "Trabajamos principalmente para clientes privados, con investigación de mercado, y hacemos estudios sistemáticos de medios. En política venimos trabajando en distintas provincias y con algunos dirigentes locales", se definen en la consultora.

Entre el 29 y el 31 de marzo, hicieron un relevamiento a nivel país de 2.000 casos y presentaron los resultados con +/- 2,2% de margen de error. Clarín ya anticipó una parte muy caliente del informe: la electoral. Allí, por primera vez en el año, el PJ y Kicillof aparecen arriba de La Libertad Avanza y Javier Milei de cara al 2027.

Casi toda la encuesta confirma la caída de los números del Gobierno en este último mes, producto de una economía que no termina de arrancar y de distintos escándalos que sacuden a los funcionarios con temas de presunta corrupción y privilegios de la casta .

Una de las excepciones para Milei (Javier) es el ranking de imágenes que presenta el informe. Allí, el Presidente es líder , dentro de un contexto complejo para todos los dirigentes. Del primero al últlimo terminan con saldo negativo (más rechazos que apoyos).

Milei (Javier) no sólo es puntero sino que resulta el único en superar los 40 puntos de imagen positiva (42%). Los combina con 58 de negativa, lo que lo deja con un balance en contra de 16 puntos. Mal, pero no tan mal, y suficientes para liderar.

El podio lo completan los dos opositores más relevantes que tiene el Gobierno: Axel Kicillof y Cristina Kirchner . El gobernador suma + 39% y - 57% ; y la expresidenta, + 37% y - 60% .

Detalle: en el sondeo no fue evaluada la senadora Patricia Bullrich , que en algunos estudios supera al Presidente en imagen , lo que genera un ruido incómodo en Casa Rosada.

Con número parecidos a Cristina, pero ya en un cuarto lugar , viene Mauricio Macri (+ 36% y - 60%). Y debajo cierra un trío oficialista : la vice Victoria Villarruel (+ 33% y - 59%), el jefe de Gabinete Manuel Adorni (+ 30% y - 64%) y la secretaria Karina Milei (+ 27% y - 67%).

Sobre el final, el sondeo de Trends deja un apartado para el "Caso Adorni" . Con tres preguntas básicas cuyos resultados dejan en claro el impacto negativo de las polémicas que rodean al jefe de Gabinete y vocero: haber llevado a su esposa a Nueva York en el avión presidencial, un viaje en vuelo privado a Punta del Este pagado por un amigo/productor y las dudas sobre propiedades que compró.

"¿Qué imagen tiene del jefe de Gabinete, Manuel Adorni?" , planteó primero el estudio. Y, lo más relevante, compara los resultados con los números de meses anteriores. Allí se ve el golpe: el funcionario pasó de tener 45% de positiva y 43% de negativa en enero, a + 30% y - 64% en marzo.

"En los últimos días hubo cuestionamientos públicos sobre viajes y gastos vinculados a Adorni. ¿Qué opinión le genera esta situación?" , pregunta después. Para el 62% es un problema grave.

"Este tema de Adorni, ¿mejora, empeora o no cambia su imagen del Gobierno Nacional?" , indaga sobre el final. Para el 57%, empeora.

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín