Habló la mamá de Ángel, el nene de cuatro años que murió en Comodoro Rivadavia: “Yo no maté a mi hijo”

Después del velatorio de Ángel , el nene de cuatro años que murió en Comodoro Rivadavia en circunstancias que despertaron sospechas, su madre rompió el silencio y sostuvo: “ Yo no maté a mi hijo. Es más, lo protegí y lo busqué ”.

La mujer, identificada como Mariela, se defendió de las acusaciones de maltrato en una entrevista con ADN Sur . Sostuvo que sufrió violencia por parte del padre biológico del nene durante el embarazo y sus primeros meses de vida. “Abusó de mi ignorancia y me echó a la calle”, expresó.

En su testimonio, la madre del nene de cuatro años dio su versión de lo ocurrido el domingo pasado y dijo que, esa mañana, decidió despertar al chico para que vaya al baño. “Dormía por lo menos desde las 11 de la noche, de largo, y no se levantaba al baño. Entonces lo hicimos levantarlo y vimos que ya se había hecho pis. Entonces le dije a mi marido, como la camita de él estaba mojada, que lo bajara y lo acostara conmigo ”, detalló.

Supuestamente, eso ocurrió alrededor de las 7. La mujer aseguró que “sintió roncar” a su hijo, pero que poco después, lo revisó y se dio cuenta de que no respiraba . “Entonces yo empiezo a hacerle RCP y llamo a la ambulancia enseguida”, indicó.

Luego de ello, Mariela sostuvo que envolvió a su hijo en una campera y que salió de su casa para pedir ayuda a los vecinos. Minutos después, cuando llegaron los médicos, se dieron cuenta de que Ángel estaba en estado crítico y que le faltaba oxígeno.

Los resultados de las primeras pericias forenses indicaron que la víctima tenía lesiones internas en la cabeza. Sobre esto, la mamá del nene negó haberlo golpeado y deslizó una fuerte acusación: “Yo también quiero saber qué pasó, porque nosotros no le pegamos al nene. Nosotros no le hicimos nada . ¿Para qué lo voy a recuperar? ¿Para maltratarlo y pegarle? No. Si lo estoy sacando de personas que son alcohólicas y drogadictas para que esté conmigo “.

Con respecto a su relación con Luis, el padre del nene, contó que se conocieron en el 2020 y que comenzaron a tener un vínculo estable, aunque después sufrió violencia por parte de él.

“ Ya en todo el embarazo sufría violencia . A los seis meses de que nació, él ya empezaba a tomar, se dedicaba a las drogas, al alcohol, se iba de fiesta , volvía después de dos o tres días, nos hacía pasar necesidades. Yo le dije que me quería separar porque ya no aguantaba más la situación”, aseguró.

Siempre según su versión, la relación estuvo atravesada por episodios de extrema violencia. “Me atacaba a mí con un cuchillo, decía que si yo lo dejaba, él se iba a matar. (...) Yo nunca tuve intenciones de irme a Córdoba, me fui por las circunstancias, porque me sacó a mi hijo y me echó a mí de la casa ”, señaló.

La mujer contó que, después de volver de Córdoba, volvió a contactar al padre del chico con la intención de verlo: “Me dijo que me presentara en el Poder Judicial”. A partir de ese momento, inició acciones legales para recuperar la guarda. En ese proceso, indicó que se enteró de denuncias contra su expareja.

“Yo estaba pasando cuota alimentaria por Ángel. No es que ellos me pedían a mí o que yo le pedí a ellos plata, ellos me enviaron una carta de embargo y me empezaron a sacar del sueldo”, detalló.

Por otra parte, Mariela dijo que no asistió al velorio de su hijo, que se llevó a cabo este jueves, por temor. “ Me están amenazando a mí y a mi familia, que nos van a ir a prender fuego la casa . Yo tengo una bebé de seis meses, tengo que resguardar el bienestar de mi hija, primero el principal. Primero está mi hija”, declaró.

Fuente: TN