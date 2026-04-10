Acusan a una enfermera de robarle las llaves a un paciente terminal y querer quedarse con su departamento

Una enfermera le habría robado las llaves del departamento a un paciente terminal de 82 años que estaba internado en un hospital porteño. Luego le saqueó la vivienda e intentó usurparla. Fue detenida junto a su pareja cuando la encargada del edificio lo advirtió y llamó a la policía. El hecho ocurrió el pasado 26 de marzo en un edificio de Marcelo T. de Alvear al 700, en pleno barrio de Retiro .

Todo comenzó cerca de la 1:20, cuando la portera alertó a la Policía de la Ciudad sobre la presencia sospechosa de una pareja en el primer piso, departamento B, según informaron fuentes policiales a TN .

De acuerdo al relato de la encargada, Victoria, los desconocidos ingresaron al edificio y al departamento utilizando llaves, lo que despertó sospechas inmediatas. Ante la situación, el personal policial subió al primer piso y golpeó la puerta para verificar qué ocurría.

Al abrir, un hombre de 40 años y una mujer de 36 intentaron justificar su presencia. Dijeron que ella era enfermera del Hospital Británico y que el dueño del departamento —quien se encontraba internado en ese hospital— les había pedido retirar algunas pertenencias.

Sin embargo, la historia no cerró. Los agentes les pidieron pruebas de su vínculo con el propietario y de la autorización para estar en el lugar, pero no pudieron presentar ninguna documentación ni explicación convincente.

La Unidad de Flagrancia Este, a cargo de la fiscal Pagliareti, ordenó la detención de ambos imputados y dispuso las medidas formales para avanzar con la investigación.

El caso quedó caratulado como " tentativa de usurpación" y sigue en manos de la fiscalía, que deberá determinar si existió algún tipo de vínculo previo entre los detenidos y el propietario, o si se trató de un intento de aprovecharse de la situación de vulnerabilidad del dueño del departamento.

Fuente: TN