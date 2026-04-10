Pidieron la captura internacional del taxista que atropelló a una mujer con su bebé y escapó en González Catán

Abel Molina Fermín, el taxista que atropelló a una mujer que cruzaba la calle con su bebé en brazos en González Catán y escapó sin asistirlos, fue condenado a dos años de prisión en suspenso, pero nunca cumplió las condiciones . Ahora, luego de confirmarse que se fugó del país, quedó al borde de ir preso: la querella pidió su captura internacional y su extradición para que cumpla la pena de manera efectiva.

El hecho ocurrió la mañana del 1 de noviembre de 2024, cuando Fermín embistió a las víctimas y se escapó del lugar. A fines de 2025, en un juicio abreviado, fue condenado a dos años de prisión en suspenso, tres años de inhabilitación para conducir y una serie de reglas de conducta.

Sin embargo, nunca cumplió con esas obligaciones y no pudo ser localizado en la casa que había fijado. “Cuando lo empezaron a llamar no atendía, y el hermano dijo que se fue a Bolivia ”, aseguró en diálogo con TN Rodrigo Tripolone, abogado de Ivana, la mujer atropellada.

Ante ese escenario, el caso avanzó a una instancia clave. Desde el Juzgado de Ejecución Penal ya se había advertido el incumplimiento y se impulsó la revisión de la condena. Ahora, la víctima fue un paso más allá y solicitó formalmente que se revoque el beneficio de la prisión en suspenso.

En paralelo, pidió que se libre una orden de captura nacional e internacional a través de Interpol , con la emisión de una alerta roja para lograr la detención del acusado en el exterior.

Además, reclamó que se active el mecanismo de cooperación judicial con Bolivia para avanzar en su extradición. Si la Justicia hace lugar al planteo, Molina Fermín podría perder el beneficio de la condicionalidad y pasar a cumplir de manera efectiva la pena de prisión, esta vez con un operativo internacional para lograr su detención.

Sobre el estado de Ivana, Tripolone fue contundente: “Estuvo mucho tiempo postrada, se sintió burlada y está mal. Para la Justicia fueron lesiones leves, pero ella no se pudo mover durante mucho tiempo” . El letrado también cuestionó el acuerdo judicial: “Le dieron esa pena por inoperancia. Ni siquiera notificaron a la víctima del juicio abreviado”.

Fuente: TN