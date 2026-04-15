Nueva encuesta y ranking de intendentes del GBA: dupla peronista en la punta y 10 reprobados

Aunque la realidad económica está golpeando sus distritos , los intendentes del Conurbano parecen seguir zafando de la mira de sus vecinos. Al menos así lo refleja el último ranking que armó CB Global Data y que muestra a la mayoría de ellos con un saldo positivo de imagen. Aunque 10 quedaron reprobados , en un lista encabezada por dos peronistas .

La encuesta que adelanta Clarín este miércoles se hizo en base a un relevamiento de 503 a 733 casos por distrito , entrevistados entre el 6 y el 11 de este mes, con un margen de error de +/- 3% a 4%. A diferencia de otros rankings que publica la firma que dirige el analista Cristian Buttié , y que se ordenan por la imagen positiva, esta se escalona según el "diferencial de imagen" .

Esto es el número que resulta de restar la imagen positiva con la negativa, sin tener en cuenta el "no sabe/no contesta". ¿Por qué se usa aquí? Porque hay varios jefes comunales suplentes, que asumieron luego de las legislativas 2025 , cuando los titulares se fueron al parlamento provincial. Y los dirigentes nuevos, desconocidos, quedaban relegados si sólo se tenía en cuenta la valoración a favor.

En su resumen de resultados, CB destaca al trío que figura cómo líder y también a los tres últimos del ranking. Además, compara los números de abril con los de marzo. Dice así:

1) "Los tres intendentes del Gran Buenos Aires mejor posicionados este mes según el diferencial de imagen son Federico Achaval (Pilar), quien encabeza el ranking con un diferencial de + 27,1 puntos porcentuales; seguido por Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), con + 26,4 ; y en tercer lugar Jaime Méndez (San Miguel), con un saldo positivo de + 26,2 ".

2) "En el otro extremo del ranking, los intendentes del GBA con peor desempeño en términos de diferencial de imagen son Gustavo Menéndez (Merlo), quien se ubica en el último lugar con un diferencial negativo de - 17,8 puntos ; seguido por Lucas Ghi (Morón), con - 14,9 ; y Julián Álvarez (Lanús), con un saldo de - 12,7 ".

3) "En relación con la variación respecto del mes anterior -comparando el diferencial de imagen-, el intendente que más creció fue Juan José Fabiani (Almirante Brown), con una mejora de + 5,2 puntos. En contraste, la mayor caída del mes correspondió a Gustavo Menéndez (Merlo), quien registró un descenso de - 5,5 puntos".

Achaval y Nardini , los punteros, son intendentes del peronismo . Tiene lógica: el PJ gobierna la gran mayoría de los municipios del Conurbano. Por eso, es un mérito para Jaime Méndez , un vecinalista de San Miguel, colar en el podio de la tabla.

El lado B del ranking son los 10 jefes comunales (sobre 24) que quedaron con saldo negativo de imagen. Con un consuelo: pese a tener más rechazos que apoyos, sus números son aceptables si se compara cómo miden los políticos nacionales en el Conurbano.

Los 10 reprobados fueron: Andrés Watson (Florencio Varela, - 1,1 punto de diferencial), Ariel Sujarchuk (Escobar, - 2,1), Carlos Balor (Berezategui, - 3,8), Ramón Lanús (San Isidro, - 6,6), Damián Selci (Hurlingham, - 8,1), Fernando Moreira (San Martín, - 10,9) , Pablo Descalzo (Ituzaingó, - 12,6), Julián Alvarez (Lanús, - 12,7), Lucas Ghi (Morón, 14,9) y Gustavo Menéndez (Merlo, - 17,8).

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín