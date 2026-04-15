El impacto del Adorni-gate en Provincia: el hermano ya no será candidato a intendente y Pareja hace equilibrio con las Fuerzas del Cielo

Los escándalos judiciales que rodean a Manuel Adorni han tenido impacto en la Provincia donde también pegaron "en la línea de flotación " del discurso libertario contra la casta. Se trata de un distrito donde ahora LLA busca ordenarse para ser competitiva en 2027 cuando se renovarán los cargos ejecutivos: el hermano del jefe de gabinete, por caso, ha tenido que resignar sus aspiraciones para la carrera a la intendencia de La Plata y, por otro lado, en breve se ejecutaría un recambio de autoridades en la Cámara de Diputados provincial a fin de contener la interna entre el karinismo y "Las Fuerzas del Cielo".

Se trata de un movimiento "acordado " en lo más alto de la cúpula libertaria y que garantizaría un orden para un espacio en el que conviven dirigentes que provienen de distintas terminales políticas. Así, se llevaría a cabo una suerte de "enroque" entre el actual titular de la bancada de LLA en la Cámara baja provincial, Agustín Romo , y el actual vicepresidente del cuerpo, Juan Osaba. El primero responde a Santiago Caputo -de hecho, suele ocupar un silla cercana a la del consultor en el Salón Martín Fierro de Casa Rosada- y el segundo es el principal delegado de Sebastián Pareja, titular del partido bonaerense y de plena confianza de Karina Milei.

En ambos campamentos libertarios habría conformidad para una salida consensuada. A Romo le interesaría ocupar una de las vicepresidencias de la Cámara, un cargo por el que había peleado en diciembre pasado, y Osaba también evalúa que tendría más poder para ordenar la variopinta bancada libertaria y, además, ganar protagonismo en los debates parlamentarios.

Es que el dirigente platense es uno de los pre-candidatos a intendente violeta que en 2027 intentará desbancar al peronista Julio Alak (el otro que pica en punta es el bullrichista Juan Pablo Allan ) . Justamente en esa carrera quedó virtualmente apartado Francisco Adorni , hermano del jefe de gabinete que por portación de apellido en 2025 logró saltar del tercer lugar el primero en la lista de candidatos a diputados bonaerenses por la octava sección electoral -que corresponde a La Plata-, dos días después del cierre de candidaturas. Ese "dedazo", cuatro meses después de la victoria del vocero presidencial en los comicios porteños, en su momento no cayó bien en las tribus libertarias. Ahora el peso de su apellido le resta chances para ungirse como postulante a la intendencia.

Como sea, LLA bonaerense intenta ordenarse en momentos en que el oficialismo intenta retomar la agenda tras los escándanlos en torno al ministro coordinador y el deterioro de algunas variables económicas, como el salto que dio la inflación en marzo trepando a un 3,4%.

Para concretar el proyectado recambio de autoridades en la Cámara de Diputados provincial, se debería sellar una serie de pasos burocráticos que luego serían refrendados en una sesión del cuerpo. El problema es que el peronismo, también imbuido en sus propias internas, debe consensuar un temario antes de retomar las actividades en el recinto del palacio ubicado en calle 51 y 7.

En el karinismo reconocen que el "affaire" del ministro coordinador tuvo su impacto en la opinión pública y que no es momento de exponer grietas internas en el armado libertario . Aducen que, más allá del cambio de nombres, será Pareja el principal interlocutor con el oficialismo provincial. Del lado de las Fuerzas del Cielo argumentan que el propio Romo ha sabido construir un vínculo de "diálogo" con los referentes provinciales de las tribus peronistas.

En el parejismo hace tiempo vienen presionando para quedarse con la jefatura del bloque en dicha Cámara pero hace días volvieron a la carga con el reclamo a raíz de un un proyecto presentado por el bahiense Héctor Gay que no habría sido consensuado con el presidente de LLA provincial. Ahora reconocen que la "salida negociada" con el armado del asesor presidencial daría certidumbre al armado libertario en un año en el que intentarán poner en debate la sanción de la Boleta Unica de Papel para transparentar los comicios provinciales.

Redactor de Política.

Fuente: Clarín