El Gobierno formalizó la designación de Leonardo Fabián Szuchet, como nuevo subsecretario de Derechos Humanos

El Gobierno del presidente Javier Milei formalizó la designación de Leonardo Fabián Szuchet como nuevo subsecretario de Derechos Humanos , que depende del Ministerio de Justicia.

La flamante designación fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial bajo el Decreto N° 249/2026, que lleva la firma del presidente y de su ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

De esta manera, Mahiques reemplazó a Joaquín Mogaburu , que se referenciaba en Sebastián Amerio, un dirigente cercano a Santiago Caputo.

Mogaburu estuvo al frente del organismo solo tres meses, asumió en diciembre en reemplazo del ex juez Alberto Baños, un dirigente que llegó al cargo por intermedio del ex ministro Mariano Cúneo Libarona.

El flamante funcionario conoce el predio de la ex ESMA: se había desempeñado como jefe de gabinete del entonces secretario de DDHH de Mauricio Macri, Claudio Abruj, hoy funcionario de Javier Milei en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

El ex funcionario de Cambiemos asumirá su cargo el próximo miércoles, mientras persisten dudas sobre si se va a concretar el cambio de sede del organismo, tal como había trascendido en febrero pasado.

La idea es mudar la subsecretaría a un viejo edificio ubicado en Cochabamba 54 que, en 2020, el anterior gobierno anunció sería la sede del primer ministerio de la Mujer de la Argentina.

El lugar entró en obras pero ya en 2022 algunas secretarías de esa cartera comenzaron a funcionar allí en paralelo a dicha remodelación. Un año después, se encargó un informe técnico a propósito de la interrupción "de la ejecución" de las tareas por considerarlo "peligroso" para los trabajadores.

Los libertarios, en febrero de 2024, ordenaron su desalojo con el ministerio ya liquidado -y transformado en Subsecretaría- e incluso a mediados de ese año se evaluó ponerle el cartelito de venta mediante una subasta de la AABE. El año pasado el complejo fue transferido a la órbita de Justicia.

Fuente: Clarín