Fuerte temporal en Coronel Suárez y alertas para la Provincia: más de 100 milímetros de agua, caos e inundación en el casco urbano

Un violento temporal de tormentas y fuertes vientos afectó este martes por la tarde noche a la localidad bonaerense de Coronel Suárez, donde en cuestión de minutos llovieron más de 100 milímetros de agua y el casco urbano quedó anegado casi en su totalidad.

Encima, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó advertencias amarilla para la madrugada del miércoles en el centro, sur y oeste de la Provincia.

En la Ciudad de Buenos Aires , en tanto, se confirmó el pronóstico y se registraron f uertes lluvia s en las primeras horas de este miércoles.

Una postal lamentable se vio en la tarde de este martes en Coronel Suárez. Personas atrapadas en sus autos, casas bajo agua y operativos de emergencia en distintos puntos de la ciudad. Un caos .

Bastaron minutos de lluvia durante este martes para que las consecuencias duren horas y también para que se ponga la lupa sobre las deficiencias en la infraestructura pública de Coronel Suárez.

En la tarde noche de este martes, y en cuestión de pocos minutos, llovieron 100 milímetros, de los cuales 90 fueron de forma ininterrumpida. Mismo lapso que le tomó al casco urbano de ese partido, en el que viven alrededor de 42 mil personas , anegarse.

El paisaje quedó registrado en varios videos que los propios suarenses iban subiendo a las redes sociales para compartir su perplejidad: los desagües y las alcantarillas sin abasto comenzaban a comprometer el curso de las calles y las avenidas de la ciudad cabecera, que en minutos quedaron bajo considerables centímetros de agua de lluvia.

En varias arterias del ejido el agua llegó a cubrir la mitad de la altura de los autos, por los que sus conductores y viajantes quedaron atrapados, sin poder salir durante un rato, mientras las lluvias continuaban.

Las casas también fueron comprometidas, dado que ante el crecimiento del nivel, el agua comenzó a colarse entre las estructuras sin curso de vuelta, mientras los desagües seguían sin dar abasto.

Se reportaron varios operativos de emergencia en distintos puntos de la ciudad, así como también cortes de energía generalizados. Para las 22 del martes, el nivel de precipitación ya había superado los 100 milímetros acumulados. Según los primeros reportes, las tormentas descargaron un caudal considerable de agua en un intervalo corto de tiempo, lo que generó una saturación del sistema de desagües de Coronel Suárez.

Los Bomberos Voluntarios de esa ciudad debieron desplegar operativos e improvisar salidas de emergencia para personas que requerían evacuación del lugar en que las tormentas las alcanzó.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya había emitido para este martes un alerta amarilla para ese partido, donde continuarán las tormentas hasta la mañana del miércoles , cuando se espera que cesen alrededor del mediodía.

Se espera que vuelva a llover el viernes, hasta la noche del sábado. También regía la alerta amarilla para otras ciudades del centro, oeste y sur de la Provincia, que se extiende por lo que resta del martes hasta el mediodía del miércoles.

Fuente: Clarín