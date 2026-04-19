Nueva encuesta electoral: Milei arriba de Kicillof y sorpresa en el tercer lugar

Lejos de aquellos pronósticos de fin de año , que auguraban un posible triunfo en primera vuelta, Javier Milei al menos encontrará un respiro con una nueva encuesta que lo pone arriba de Axel Kicillof de cara las próximas presidenciales del 2027 . Así de cambiante está el escenario electoral en la Argentina.

El nuevo sondeo , de la consultora QSocial , trae también una sorpresa en el tercer puesto . No sólo porque allí se ubica el exgobernador cordobés Juan Schiaretti , que viene de una muy mala elección en 2025 , sino porque lo ubica en torno a los dos dígitos .

QSocial es una firma con más de 15 años de experiencia en el mercado, con clientes en el ámbito de la política y el mundo de los negocios. Como vice de la sociedad aparece un exgobernador peronista de Chubut, Martín Buzzi , y el coordinador del área de opinión pública es Lucas Klobovs , con experiencia en la consultora Poliarquía.

Entre el 5 y el 26 de marzo, la encuestadora hizo un relevamiento de 1.576 casos , a nivel país, y presentó los resultados con +/- 2,5% de margen de error. Clarín adelantó una tendencia central del trabajo: la caída en el apoyo al Gobierno de los votantes mileístas .

El capítulo electoral del estudio arranca con la clásica pregunta de cambio o continuidad : "¿Usted cree que, si bien falta mucho, el próximo gobierno debería continuar la mayoría de las políticas iniciadas por el actual gobierno, cambiar la mayoría o continuar algunas y cambiar otras?".

Allí se enciende un alerta para la Casa Rosada : la variante de continuidad toca un piso de 27%, luego de haber llegado a un techo de 41% en diciembre.6%

Luego viene el planteo directo: "Si bien todavía falta mucho, imagine que mañana hay que elegir al nuevo presidente del país. ¿A cuál de los siguientes dirigentes votaría usted? ".

Milei lidera con 29%, contra 25% de Kicillof. En diciembre, el gobernador estaba igual pero el presidente llegaba a 45%, escenario de triunfo sin balotaje. Alerta también para Kicillof: en enero había crecido a 30% y bajó.

Debajo vienen Schiaretti con 12% , Myriam Bregman (Frente de Izquierda) con 6% , y completan "en blanco" 14% y "no sabe" 13%.

¿En qué se diferencian otros sondeos? Algunos lo ponen ya arriba a Kicillof , por brechas mínimas, en situación de empate técnico; y para el podio incluyen a Bregman más que a Schiaretti.

Otro parámetro clásico que mide QSocial es la imagen de una serie de dirigentes. Y allí también lidera Milei, en un combo en donde todos muestran números más bien modestos.

El Presidente tiene 36% de positiva, 12% de regular y 51% de negativa (1% ns/nc). Segunda viene Patricia Bullrich (28% de positiva, 23% de regular y 46% de negativa -3% ns/nc-) y tercera Cristina Kirchner (27% de positiva, 20% de regular y 48% de negativa -5% ns/nc-).

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín