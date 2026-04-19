Encontraron en Chubut una nueva especie de dinosaurio que vivió hace 160 millones de años

Un increíble hallazgo sacudió a la región noroeste de Chubut , después de que un poblador rural descubriera un hueso gigante perteneciente a un dinosaurio . El fósil corresponde a un ejemplar de cuello largo que vivió hace 160 millones de años y fue bautizado como Bicharracosaurus dionidei .

El anuncio fue hecho por un equipo internacional de paleontólogos , que presentó a este nuevo dinosaurio como una pieza clave para entender cómo era la vida en el Jurásico del hemisferio sur .

Todo empezó cuando Dionide Mesa , un hombre de campo acostumbrado a recorrer la zona a caballo, encontró un hueso fuera de lo común y avisó a los científicos del Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF) . Cada vez que encontraba un resto fósil, exclamaba: “¡Encontré un bicharraco!”. Por eso, el dinosaurio lleva su nombre en homenaje.

El ejemplar hallado era un adulto de entre 15 y 20 metros de largo y cerca de 20 toneladas de peso . El equipo recuperó parte de la columna vertebral, costillas dorsales y fragmentos de la cadera.

Lo que más llamó la atención de los científicos fueron las espinas neurales: a diferencia de otros saurópodos, en el Bicharracosaurus están comprimidas y alargadas de adelante hacia atrás .

El esqueleto combina características de los braquiosáuridos africanos , como el Giraffatitan de Tanzania, y de los diplodócidos norteamericanos , como el Diplodocus.

El descubrimiento se produjo en la Formación Cañadón Calcáreo, una zona famosa por su riqueza en fósiles jurásicos. Los huesos tienen una antigüedad estimada de 155 a 160 millones de años , lo que los ubica en el Jurásico Superior.

El análisis filogenético determinó que el Bicharracosaurus pertenece a los Macronaria , el grupo de saurópodos que incluye a gigantes como el Brachiosaurus y el Patagotitan.

De acuerdo con Alexandra Reutter, paleontóloga alemana y autora principal del estudio, se trataría del primer braquiosáurido del Jurásico en Sudamérica .

El descubrimiento fue posible gracias a más de dos décadas de trabajo conjunto entre paleontólogos del MEF, CONICET, investigadores alemanes y el apoyo de la Fundación Alemana de Investigación (DFG).

En la región ya se encontraron otros dinosaurios emblemáticos, como el Tehuelchesaurus benitezii y el Brachytrachelopan mesai .

Fuente: TN