Nueva encuesta: cae la imagen de Javier Milei y pierde tres puestos en un ranking de presidentes

La caída de Javier Milei en las encuestas tuvo su impacto local. Ejemplos: en algunos sondeos Patricia Bullrich lo superó en imagen y en otros, Axel Kicillof aparece con unos puntos más de intención de voto . Ahora, un nuevo estudio , refleja el coletazo regional del desgaste y el presidente argentino baja tres puestos en un ranking con colegas de América Latina .

Se trata de una evaluación mensual que hace CB Global Data , una consultora que se hizo conocida hace cinco años, cuando arrancó con un cuadro comparativo pero de gobernadores . En cuanto a su último estudio, se trató de un relevamiento entre el 13 y el 18 de este mes, con 2.001 a 2.701 casos por país , con +/- 1,9% a 2,2% de margen de error.

A partir de los resultados de cada mandatario en su tierra, se ordena la tabla de acuerdo a la imagen positiva. El mes pasado, Milei había quedado 11°, entre "los del medio". Ahora figura 14°, entre "los de abajo". El apoyo al argentino disminuyó de + 42,3% a + 36,2%.

En el arranque del informe, CB hace un resumen de resultados, donde destaca los mejores y los peores del mes, y los principales cambios respecto a la medición anterior. Dice así:

1) "Los tres presidentes mejor valorados en el ranking de abril por sus ciudadanos son: Nayib Bukele de El Salvador, quien encabeza la medición de este mes con el 70,1% de aprobación; en segundo lugar se ubica Claudia Sheinbaum de México con 69,8%; y completa el podio Rodrigo Chaves de Costa Rica con 59,5% de imagen positiva".

2) "En el otro extremo del ranking, los presidentes con peor imagen pública en sus respectivos países son: José María Balcázar de Perú, quien se posiciona en el último lugar con 17,9% de imagen positiva; seguido por Delcy Rodríguez de Venezuela con 27,5%; y cierra el podio negativo José Raúl Mulino de Panamá con 34,1% de aprobación".

3) "En cuanto a la variación de la imagen positiva respecto al mes anterior, el presidente que registra el mayor crecimiento es Rodrigo Chaves de Costa Rica, con una suba de + 2,7 puntos porcentuales. En contraste, José María Balcázar de Perú presenta la mayor caída del ranking, con una disminución de - 7,3 puntos porcentuales con respecto a marzo".

Cuando se desglosan los valores de la imagen de Milei , se confirma que, como Cristina Kirchner, el libertario tiene un rechazo duro alto y superior a su núcleo de apoyo.

La imagen positiva del Presidente se compone de 8,2% de "buena" y 28% de "muy buena"; mientras que la negativa combina 13,4% de "mala" y 46,3% de "muy mala". Completa 4,1% de "ns/nc".

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín