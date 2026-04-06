Nueva denuncia penal contra funcionarios de Luis “Toto” Caputo por los créditos hipotecarios: hasta US$300.000 para comprarse una segunda casa

Hay dos tipos de elefantes predominantes, el asiático y el africano de sabana, El primero es más chico, ágil y hasta aseguran los expertos, inteligente. El otro es un mastodonte: mide cuatro metros de alto y hasta siete de largo incluyendo cola y trompa. Puede pesar 7.000 kilos.

Las sospechas de irregularidades y tráfico de influencias, alrededor de los tan suculentos como extraordinarios créditos hipotecarios del Banco Nación, que en el gobierno se auto otorgaron beneficiando a varias decenas de funcionarios de primera y segunda línea, va tomando forma y peso que hacen acordar a los paquidermos.

Este lunes se presentó una nueva denuncia penal que acusa al ex presidente del Banco Nación libertario, Daniel Tillard, y a Juan Ernesto Curuchet, actual Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central, responsables del posible delito administración fraudulenta , abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.

La acusación contra ambos integrantes de la Libertad Avanza los haría responsable, por comisión o por omisión, de haber permitido el otorgamiento de al menos unos 30 prestamos hipotecarios presuntamente irregulares a compañeros suyos de dependencias gubernamentales que reportan a Ministro de Economía, Luis Toto Caputo.

La presentación judicial la hizo el abogado Alejandro Díaz Pascual, quien también había hecho la denuncia original del caso ANDIS . La semana pasada, la diputada con segundo mandato de la Coalición Cívica, Mónica Frade, también presentó una acusación similar ante el Juzgado Federal de María Eugenia Capuchetti.

Clarín se enteró de la nueva denuncia por la atención que registró entre los diputados peronistas y kirchneristas de Unión por la Patria. Esta mañana del lunes, el legislador Sergio Palazzo (secretario General del gremio bancario), compartió en un WhatsApp interno. Se desconoce si el abogado Díaz Pascual, un personaje que suele moverse bajo el radar del periodismo, responde a Palazzo.

El escándalo comenzó a moldearse con el descubrimiento de Clarín que un numeroso grupo de funcionarios, legisladores y militantes que trabajan en el Gobierno, tuvieron la dicha de conseguir créditos hipotecarios del Banco Nación, con montos excepcionales de hasta 320.000 dólares.

La inmensa mayoría de ellos, ya contaría con casas y otros bienes. Se investiga si el Gobierno Nacional modificó, en 2024, la normativa del Banco Nación para flexibilizar los requisitos que califican para los créditos. "Históricamente y, te diría, en un 90% de los casos, los solicitantes de créditos hipotecarios en el Nación fueron personas y familias que no tienen casa. Es decir, el préstamos es un ayuda o beneficio para acceder a una primera vivienda o, en todo caso, vivienda única. Acá huele a gato encerrado", influye ante este diario un ex presidente del principal banco público argentino.

Lo que también se habría modificado es la garantía que el solicitante puede presentar para calificar. Es decir, cuando su sueldo no alcance para que la cuota del crédito no supere el 30%, se le pueda sumar hasta dos familiares y un garante. "La mayoría de estos altos funcionarios, como Federico Furiase, Pedro Inchauspe o Felipe Nuñez, ganan entre 7 y 10 millones de pesos. Obvio que no calificarían para un crédito de más de un cuarto de millón de dólares. Tuvieron la suerte que su Gobierno amplió los garantes para garantizar el pago de las cuotas", ironiza un director actual del banco

Casi ocho de cada 10 solicitudes que hacen los argentinos que piden un crédito hipotecario en el Banco Nación son rechazados.

Editor jefe de la sección Zonales

Fuente: Clarín